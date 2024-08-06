不斷更新／賀錦麗偕華茲 費城造勢「華麗」登場

副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲。(路透)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州 州長華茲 (Tim Walz，前譯沃茲)。

當他們出現在天普大學時，數千名觀眾歡呼聲不斷。

62歲的明尼蘇達州州長華茲，來自中南部農村、他雙手合十，向民眾鞠躬。他站在賀錦麗身旁，賀錦麗向觀眾揮手，一手放在胸前上，另一手環抱華茲。

賀錦麗用嚴肅的態度和語氣介紹華茲。她說：「我們需要贏得大選」、「我們在這場比賽中處於劣勢，但我們有動力，我清楚地知道我們面臨的是什麼。」

她說：「我開始尋找一位能夠協助建立光明未來的合作夥伴，一位能夠幫助團結我們的國家、並推動我們前進的領導者。」

她說：「賓州，我今天來這裡，是因為找到了這樣一位領導人，明尼蘇達州州長華茲。」

賀錦麗透過回顧華茲多年來所做的事，介紹華茲「不僅僅是一名州長」。

賀錦麗說，華茲除了是丈夫和父親之外，還是退伍軍人同胞的「士官長」、明尼蘇達州南部選民的「國會議員」，介紹他曾經教過高中生，對他執教的足球員來說是「教練」。

賀錦麗在談到華茲擔任高中橄欖球教練時說道，「他將無勝的紀錄，變成了學校有史以來第一個州冠軍。」

她接著指出，作為足球教練，華茲如何幫助建​​立學校的同性戀聯盟，讓他們有歸屬感。

賀錦麗說「他將成為副總統，也是美國應該有的副總統。」

賀錦麗回顧華茲擔任明尼蘇達州州長的紀錄，稱華茲支持她為中產階級而奮鬥的目標。

她說，華茲是全國第一位簽署法律將墮胎視為權利的州長。

賀錦麗提到華茲提供所有公立學校學生膳食時，出現最熱烈的掌聲。

賀錦麗說，「他拒絕讓學生挨餓。」她說。「“所以，他為每個孩子免費提供學校早餐和午餐。」

賀錦麗還指出，她的新競選搭檔「也是一名獵人，也是一名槍枝擁有者」，然後立即指出，擔任州長的華茲「擴大背景調查，並加大了對非法銷售槍枝的處罰」。

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