我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全面紓壓反彈 道指收漲近300點 終止連3跌

巴奧田徑／男1500米跑出大黑馬 美國霍克破奧運紀錄

賀錦麗副手華茲年輕時曾到台灣傳教 關心西藏香港人權

中央社華盛頓6日專電
副總統賀錦麗（Kamala Harris，右）今天宣布，將與華茲（Tim Walz，左）搭檔參選。美聯社
副總統賀錦麗（Kamala Harris，右）今天宣布，將與華茲（Tim Walz，左）搭檔參選。美聯社

明尼蘇達州州長華茲成為民主黨副總統候選人。華茲早年曾在台灣傳教，也曾深入西藏與僧侶共處；他成為國會議員後，曾在國會感謝香港民運領袖黃之鋒，也在北京向當時的總理李克強關切西藏與香港人權。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天宣布，將與華茲（Tim Walz）搭檔參選。他在擔任州長前，在2007年至2019年期間是聯邦眾議員。

根據華茲2016年在國會的發言紀錄，他年輕時曾在台灣傳教，學習台灣的語言和文化。他在1990年代也去過西藏，與僧侶生活好幾天，並與僧侶訪談，半年後他到印度的達蘭薩拉（Dharamshala），與達賴喇嘛討論西藏的議題。

華茲曾多次出席美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China，簡稱CECC）的聽證會，關切中國人權議題。

在2016年1月的外委會聽證會，華茲說，他去過中國約50次，最早在1980年代到中國教書，也是美國最早到中國教書的老師之一，每次都覺得再去一次中國，自己對中國就會非常了解，但他覺得中國非常複雜，很難理解。

華茲說，他曾認為，中國隨著自由經濟的發展，會逐漸放寬對社會生活和人權的控制，這種情況沒有發生，他曾感到失望。他也去過香港很多次，當時香港在討論極為嚴苛的管理非政府組織法規，在香港的美國商會人士都表示非常憂心。

他指出，中國的經濟成長與生活水準提高是無可否認的，值得讚揚。中國成功讓許多人脫離貧窮，有了比較穩定與繁榮的生活，但「我們不能將經濟成長與人權進步脫鉤」，這是國家必須堅守的理念。他也曾在北京與李克強討論相關議題。

華茲回憶，他當時向李克強提及西藏及達賴喇嘛，與李克強有熱烈的辯論。

他說，李克強問他，「議員，我想你也在松嶺（Pine Ridge，位於南達科他州的印第安人部落）教過書，不是嗎？」華茲回答：「我們沒有要在這為美國原住民的事辯護。我們要指出的是，國家要理解如何前進，如何從中學習」。

香港民運領袖黃之鋒曾出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）於2016年11月舉行的會議，華茲當時向他表示，2015年時他首次以國會議員身份訪問香港，與香港特首及李克強討論香港及西藏議題。當時前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也同行。

華茲當時對黃之鋒說，「你們的榜樣、勇氣和聲音，遠在香港之外也被聽見。我個人非常感激你們。你們給我們的教訓，對我們的道德責任以及長期利益，不僅是對香港和美國，還有全球，都是至關重要的」。

香港 華茲 李克強

上一則

賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情

延伸閱讀

賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情

賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情
賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負
賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」
賀錦麗選定競選搭檔 明尼蘇達州州長華茲出線

賀錦麗選定競選搭檔 明尼蘇達州州長華茲出線

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了