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賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

編譯周辰陽／即時報導
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統候選人川普陣營隨即開火，稱華茲是「西岸投機客」。

CNN報導，川普的許多盟友都擔心，賀錦麗會選擇受歡迎的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）為副手，可能為她在這個關鍵戰場州提供優勢。這些人今天都如釋重負，一位與川普關係密切的消息人士表示，賀錦麗決定跟華茲搭檔而非夏皮洛，讓賓州「仍不知鹿死誰手」。

川普陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）發出聲明，砲轟「舊金山自由派賀錦麗想要西岸投機客華茲當她的競選搭檔，不足為奇」，並指華茲州長任期「試圖用加州的形象改造明尼蘇達州」。

李威特表示，「雖然華茲假裝支持中部地區的美國人，但當攝影機關著時，他認為美國鄉村『主要是牛和石頭』。從提出自己的零碳排議程，到建議對汽油動力車制定更嚴格排放標準，以及採納讓重罪犯投票的政策，華茲痴迷於把加州危險的自由派政策傳播到無遠弗屆」。

李威特在聲明指出，「如果華茲不跟選民說真相，我們就會，就像賀錦麗，華茲是一個危險的自由派極端分子，賀錦麗-華茲的加州夢是每個美國人的噩夢」。

賀錦麗 川普 加州

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