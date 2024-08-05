路透：美將提議禁止自駕車使用中國軟體

路透報導，商務部將在未來幾周內提議禁止在自動駕駛和聯網汽車使用中國軟體。(路透)

知情人士透露，商務部 將在未來幾周內提議禁止在自動駕駛和聯網汽車使用中國的軟體。

拜登政府計畫發布一項擬議規則，在美國禁止Level 3及以上的自駕車 中使用中國的軟體，也將禁止中企生產的自駕車在美國道路上進行測試。

Level 3是也稱為有條件自動駕駛，允許駕駛在方向盤後面從事一些活動，例如看電影或使用智慧手機，但僅限於某些有限的條件。

路透引述消息人士報導，美國政府在一項先前未經報導的決策中，還計畫提議禁止配備中國開發的先進無線通訊能力模組的車輛在美國道路上行駛。

消息人士說，根據這項提議中的規定，汽車製造商和供應商需核實其聯網汽車或先進自駕車的軟體均非在中國這類「受關注外國實體」開發。

商務部發言人4日表示，「對聯網車中與聯網技術有關的國家安全風險感到擔憂」。

商務部的工業和安全局將發布一項擬議規則，「將重點放在車輛內的特定系統。工業界也將有機會檢討該擬議規則並提交評論」。

中國駐華盛頓大使館沒有立即發表評論，但中國外交部先前敦促美國「尊重市場經濟規律和公平競爭原則」。外交部說，中國汽車之所以受到全球歡迎，是因為它們在激烈市場競爭中脫穎而出，而且技術創新。

白宮和國務院 在上周三與澳洲、日本、歐盟、印度等盟友和產業領袖舉行了一場會議，以「共同應對與聯網車輛有關的國家安全風險」。消息人士稱，官員們在會中披露了政府擬議規則的細節。