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路透：美商務部擬禁止自動車「搭載中國軟體」

記者賴錦宏／即時報導
中國正積極發展自動駕駛汽車，圖為「蘿蔔快跑」近日武漢開展無人駕駛出行服務與測試。（新華社）
中國正積極發展自動駕駛汽車，圖為「蘿蔔快跑」近日武漢開展無人駕駛出行服務與測試。（新華社）

路透5日引述知情人士報導，美國商務部預計在未來數周內提議禁止在自動駕駛和連網汽車中搭載中國的軟體。報導稱，拜登政府計畫發布一項草案，禁止在美國三級或以上自動化車輛中使用中國軟體，這也意味將禁止中國企業生產的自動駕駛汽車在美國國內道路上進行測試。

消息人士補充說，美國政府還計劃提議禁止配備中國開發的先進無線通訊能力模組的車輛在美國道路上行駛。

美國眾議院6月26日曾召開兩場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部長雷蒙多在其中一場聽證會表示，商務部正在草擬相關規定，要求中國電動車的所有數據都必須存放在美國。

雷蒙多出席眾院創新、數據和商業小組委員會聽證會時也稱，有關規則內容的決定尚未做出。

報導引述雷蒙多在眾議院能源和商業委員會對一名共和黨小組成員的說法指出，美國在最極端的情況下可能禁止聯網汽車進入美國。美國也可能要求電動車所用軟件必須是美國製造的，也可要求數據必須駐留在美國。

雷蒙多5月15日曾說，美國商務部以美國民眾的數據面臨國家安全風險為由，計劃今秋發布針對中國聯網汽車的草案。

雷蒙多 商務部 電動車

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