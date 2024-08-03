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川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

編譯羅方妤／即時報導
美國共和黨副總統候選人范斯。路透
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

美國共和黨上月全代會正式提名川普范斯為正副總統候選人。但美國「新聞周刊」指出，范斯作為副總統候選人的支持度創歷史新低。川普則辯稱從歷史上看，副總統人選對於大選幾乎沒有影響。然而，過去40年精準預測九屆美國總統大選的的美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）提出不同看法。他先前曾表示以目前狀況而言，副總統賀錦麗贏面較大。

利奇曼說，范斯有可能對大選產生影響。他2日在自己的YouTube頻道上表示，賀錦麗有優勢的部分原因是，如果川普成為總統後萬一某天無法視事，副總統范斯就會接任總統，屆時就會是場「恐怖表演秀」（horror show）。

利奇曼表示：「我不認為副總統人選會改變大選結果，但副總統的人選非常重要，這就是為何范斯是個災難般的選擇，他作為總統可說是在演一場恐怖表演秀。」

利奇曼補充，選擇副手的重點是，如果總統去世或請辭，那麼副總統可以接任總統職位，而美國史上發生過九次副總統接任總統的狀況。

利奇曼告訴「新聞周刊」，范斯帶來的一個問題是，他帶給人的印象恐怕比川普還激進。他說：「范斯在某些議題的觀點甚至比川普極端，例如在援助烏克蘭議題方面、試圖實施全國墮胎禁令，甚至不准遭性侵、亂倫及有健康問題的女性墮胎。范斯已經成為接受批評的替罪羊。」

范斯 川普 墮胎

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