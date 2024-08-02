俄羅斯和西方再度大規模換囚 過往案例一覽

3名從俄羅斯獲釋的美國公民稍早已抵美。(美聯社)

俄羅斯 和數個西方國家昨天在土耳其協調下進行換囚，最終共有26人獲釋，包括2名未成年者，這是冷戰以來彼此間最大規模換囚行動。以下是法新社整理雙方長久的換囚歷史。

2022年12月：美國女子籃球明星格林納（Brittney Griner）

美國女子籃球明星格林納（Brittney Griner）1日參加巴黎奧運籃球賽，美國隊與比利時隊的比賽。歐新社

現年33歲的格林納2022年2月在俄羅斯首都莫斯科的機場被捕，她被控偷帶含大麻油的電子菸匣入境，同年8月被判9年徒刑。

她被關押到2022年12月，才在一場換囚行動中獲釋。交換的是遭到美國法院判處有罪的俄羅斯軍火商布特（Vicktor Bout）。

格林納出獄後過幾天，烏克蘭 也與俄羅斯進行戰俘交換，換得64名烏克蘭軍人和美國公民穆瑞克齊（Suedi Murekezi）獲釋。穆瑞克齊是2022年6月在烏克蘭東部俄羅斯控制的地區被捕，罪名是參加挺烏反俄示威。

2022年4月：前美國陸戰隊員里德（Trevor Reed）

里德在俄羅斯被控攻擊警察遭判刑9年，他2022年4月在土耳其進行的換囚行動中獲釋，交換的是2011年依走私毒品罪名遭美國法院判處20年徒刑的俄羅斯飛行員雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

現年30多歲的里德，2019年還是美國德州的一名大學生時，與俄羅斯女友一同前往俄國，卻在當地被指酒醉後襲警而遭到逮捕。他坐牢2年後，2021年11月在獄中進行絕食抗議。

2010年7月：美俄歷史性交換間諜 行動

2010年7月9日，美國和俄羅斯在奧地利首都維也納的機場進行冷戰鐵幕倒下以來彼此間最大規模換諜行動。

當時美國以10名俄羅斯間諜交換4人獲釋，雙方各自專機在機場跑道上相鄰停放，交換完成後相隔15分鐘起飛。

其中俄諜包括安娜．柴普曼（Anna Chapman），她被捕之前以企業高層之姿塑造出蛇蠍美人形象。

莫斯科釋放的4人當中則有3人被控替西方刺探情報，包括前俄羅斯軍事情報局（GRU）上校斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

斯克里帕爾獲釋後移居英格蘭南部避難，到了2018年他在當地遭人下毒，引起俄羅斯和西方之間的外交危機。數個西方國家指控俄國是他遭暗殺未遂的幕後主謀，但莫斯科否認。

冷戰時期：「間諜橋」

在冷戰於1991年結束之前，俄羅斯和西方會定期進行換囚，主要是交換間諜，地點則在柏林外赫法河（Havel River）上的格林尼克橋（Glienicke Bridge），這座鐵橋連接西柏林和蘇俄控制的波茨坦（Potsdam）。

其中首場值得紀念的換諜行動發生在1962年2月10日，當時獲釋的有最著名蘇聯間諜之一阿貝爾（Rudolf Abel）及美國飛行員鮑爾斯（Gary Powers）。好萊塢大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）2015年將他們的故事翻拍成賣座電影「間諜橋」（Bridge of Spies）。

而在1985年6月11日，有25名東德政治犯在格林尼克橋上與4名在美國被判有罪的蘇聯共產集團間諜擦肩而過互換。

不過，最引人注目的一次換囚出現在1986年2月11日，當時西方釋放了在美國關押的捷克夫妻檔間諜柯曲夫婦（Karl and Hana Koecher）和拘留在西德的3名間諜，換得蘇聯異議人士夏朗斯基（Natan Sharansky）獲釋。

夏朗斯基曾在西伯利亞的勞改營坐牢9年，罪名是替美國刺探情報。他被釋放後隨即移居以色列，並投身政壇。