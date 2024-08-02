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黨代表票夠了 賀錦麗：下周將接受提名

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黨代表票夠了 賀錦麗：下周接受提名成為民主黨總統候選人

記者張文馨／華盛頓即時報導
民主黨全國委員會2日宣布，副總統賀錦麗已贏得足夠的黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人。美聯社
民主黨全國委員會2日宣布，副總統賀錦麗已贏得足夠的黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人。美聯社

民主黨全國委員會2日宣布，副總統賀錦麗（Kamala Harris）已贏得足夠的黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人。

下一步就是賀錦麗在本月19日起舉行的民主黨全國黨代表大會上接受提名，她將成為美國史上首位代表主要政黨角逐總統的非裔及南亞裔女性。

賀錦麗在社群平台X發文表示，很榮幸成為民主黨總統候選人，她下周將接受提名；這是一場關乎民眾團結一致、傾注對國家的熱愛，以及為自己而戰的選戰。

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，在民主黨線上唱名表決於5日結束後，黨代表提名賀錦麗的程序將完成；民主黨公布消息時，還有部分黨代表在線上投票，民主黨1日上午展開唱名表決，截至2日，賀錦麗已囊括超過2350張黨代表票。

民主黨將於19日至22日在芝加哥舉行全代會，提名賀錦麗與副總統候選人。

在賀錦麗贏得提名後，下一步關注焦點在賀錦麗的副手人選，多家美媒根據消息研判，人選很可能是賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）和亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）二選一。

華盛頓郵報報導，賀錦麗將搭擋對象限縮到6人，本周末將親自一一面談這些可能的副手候選人，除了夏皮洛與凱利，還有明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Waltz）、運輸部部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）和肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）；其中貝希爾、布塔朱吉和夏皮洛已確定取消原本的周末行程。

民主黨 賀錦麗 亞裔

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