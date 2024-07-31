三名911恐襲主謀 同意認罪換免死

911恐怖攻擊中被指控是主謀的哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)等三人同意接納認罪協議。自2003年以來，這三名嫌犯一直被拘留在關達那摩監獄等待死刑審判。(美聯社)

國防部官員表示，911恐怖攻擊中被指控是主謀的哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)等三人同意接納認罪協議。自2003年以來，這三名嫌犯一直被美拘留。

國防部官員拒絕透露協議條款。報導指出，穆罕默德與另外兩名同謀同意承認共謀罪，以期換取終生監禁而並非在古巴 關達那摩監獄 等待死刑審判。

哈立德·謝赫·穆罕默德和瓦利德·穆罕默德·薩利赫·穆巴拉克·本·阿塔什(Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash)以及穆斯塔法·艾哈邁德·亞當·豪薩維多(Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi)年來一直被關押在古巴關塔那摩灣美國海軍基地，但沒有接受審判。

根據美國新聞媒體報道，這些人將認罪，以換取檢方同意不尋求死刑。

關達那摩海軍基地在2002年設立監獄，以關押911恐襲的嫌犯。

紐約、維吉尼亞和賓州近3000人在911襲擊中喪生，引發了「反恐戰爭」以及對阿富汗和伊拉克的入侵。

這是自 1941 年日本襲擊夏威夷珍珠港以來美國領土上最致命的一次襲擊。

根據《紐約時報》報道，這筆「交易」最初是在檢察官給受害者家屬的一封信中宣布的。

首席檢察官的信中說：「作為取消死刑這項可能懲罰措施的交換條件，這三名被告已同意對所有被指控的罪行認罪，包括謀殺指控表中列出的 2976 人。」

去年9月，五名九一一事件嫌犯的辯護律師提出可能的認罪條件，想與政府協商，但一些條件已遭拜登 總統拒絕，

美聯社當時報導，拜登拒絕為認罪協商具保，讓認罪協商只能由軍事檢察官跟辯方律師試著去磋商。協商中的條款，可以讓五名關達那摩監獄的囚犯認罪，服無期徒刑，免於死罪。

當時官員表示，九一一事件是珍珠港事件以來，對美國發動的最致命攻擊，拜登對那些該負其責的人所提的認罪條件，要想接受起來心有不安。