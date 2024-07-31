我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄

三名911恐襲主謀 同意認罪換免死

世界新聞網／即時報導
911恐怖攻擊中被指控是主謀的哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)等三人同意接納認罪協議。自2003年以來，這三名嫌犯一直被拘留在關達那摩監獄等待死刑審判。(美聯社)
911恐怖攻擊中被指控是主謀的哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)等三人同意接納認罪協議。自2003年以來，這三名嫌犯一直被拘留在關達那摩監獄等待死刑審判。(美聯社)

國防部官員表示，911恐怖攻擊中被指控是主謀的哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)等三人同意接納認罪協議。自2003年以來，這三名嫌犯一直被美拘留。

國防部官員拒絕透露協議條款。報導指出，穆罕默德與另外兩名同謀同意承認共謀罪，以期換取終生監禁而並非在古巴關達那摩監獄等待死刑審判。

哈立德·謝赫·穆罕默德和瓦利德·穆罕默德·薩利赫·穆巴拉克·本·阿塔什(Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash)以及穆斯塔法·艾哈邁德·亞當·豪薩維多(Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi)年來一直被關押在古巴關塔那摩灣美國海軍基地，但沒有接受審判。

根據美國新聞媒體報道，這些人將認罪，以換取檢方同意不尋求死刑。

關達那摩海軍基地在2002年設立監獄，以關押911恐襲的嫌犯。

紐約、維吉尼亞和賓州近3000人在911襲擊中喪生，引發了「反恐戰爭」以及對阿富汗和伊拉克的入侵。

這是自 1941 年日本襲擊夏威夷珍珠港以來美國領土上最致命的一次襲擊。

根據《紐約時報》報道，這筆「交易」最初是在檢察官給受害者家屬的一封信中宣布的。

首席檢察官的信中說：「作為取消死刑這項可能懲罰措施的交換條件，這三名被告已同意對所有被指控的罪行認罪，包括謀殺指控表中列出的 2976 人。」

去年9月，五名九一一事件嫌犯的辯護律師提出可能的認罪條件，想與政府協商，但一些條件已遭拜登總統拒絕，

美聯社當時報導，拜登拒絕為認罪協商具保，讓認罪協商只能由軍事檢察官跟辯方律師試著去磋商。協商中的條款，可以讓五名關達那摩監獄的囚犯認罪，服無期徒刑，免於死罪。

當時官員表示，九一一事件是珍珠港事件以來，對美國發動的最致命攻擊，拜登對那些該負其責的人所提的認罪條件，要想接受起來心有不安。

拜登 監獄 古巴

上一則

加拿大防長證實軍艦通過台海 重申維持自由開放印太

延伸閱讀

禁令有效 7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄

禁令有效 7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄
上月才參與完諾曼第登陸80周年活動 老兵105歲辭世

上月才參與完諾曼第登陸80周年活動 老兵105歲辭世
路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先

路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先
委內瑞拉大選爭議延燒 美國巴西籲公布計票數據

委內瑞拉大選爭議延燒 美國巴西籲公布計票數據

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40

超人氣

更多 >
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天