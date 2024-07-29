四方安全對話外長會議後聲明 關切南海局勢暗批北京

四方安全對話29日在日本東京舉行外長會議，4國外交首長針對南海局勢表達「嚴正關切」。路透

美國、日本 、澳洲和印度 合作的「四方安全對話」（Quad）今天在日本東京舉行外長會議，4國外交首長針對南海局勢表達「嚴正關切」，以未點名的方式斥責北京。

法新社報導，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）和另外3國外長在東京會談後發布聯合聲明，呼籲實現「自由開放」的印度洋－太平洋地區。

這項聲明沒有直接指名中國，但提及南海局勢。中國與菲律賓兩國近期在南海具爭議性的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）區域發生一連串因船艦運補而引起的衝突。

聲明寫道：「我們嚴正關切東海和南海的情況，並重申強烈反對任何期望以武力或威脅改變現狀而採取的單方面行動。」

「針對在南海進行爭議島礁軍事化，以及脅迫威嚇性的軍事演習，我們持續表達強烈關切。」

4國外長也譴責北韓「破壞穩定」的飛彈發射行為。

布林肯正在造訪亞太地區國家，期望能強化區域合作，以因應北京作風日益獨斷、與俄羅斯關係逐漸深化。

今天會議與會者包含布林肯、日本外務大臣上川陽子、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。

上次四方安全對話外長會議於去年9月在美國紐約舉行，這一次是日本第2度舉辦。日本首度舉辦是在2020年10月。