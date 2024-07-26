我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市少女假失蹤真藏匿 若3罪成主謀最高判9年

兩周前在這裡負傷 川普宣布將重返賓州造勢

川普會見內唐亞胡 矢言若勝選將致力中東和平

中央社26日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普(左一)今天在佛州會見以色列總理內唐亞胡(右一)。(美聯社)
共和黨總統候選人川普(左一)今天在佛州會見以色列總理內唐亞胡(右一)。(美聯社)

美國共和黨總統候選人川普今天在佛州會見以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），川普痛批民主黨政治對手，矢言如勝選入主白宮將致力中東和平。

法新社報導，內唐亞胡此前在美國國會發表演說，並與總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談。

當內唐亞胡伉儷抵達海湖俱樂部（Mar-a-Lago）時，川普親切接待他們，他親吻內唐亞胡夫人莎拉（Sara）雙頰並與內唐亞胡握手。

之後川普與內唐亞胡相對而坐，川普表示：「現在是由無能的人來治理我們的國家。」他批評賀錦麗比拜登還糟。

川普說：「如果我們贏了，情形將會很簡單。一切都會解決，而且很快。」「如果我們沒贏，可能最終中東會爆發大規模戰爭，甚至可能是第三次世界大戰。」

川普競選團隊之後對這次會面發布聲明表示，川普「矢言當重返白宮後，將竭盡全力為中東帶來和平，並打擊反猶太主義在美國大學校園蔓延」。

內唐亞胡則在網路上發布一張照片，顯示他站在川普旁邊，手上拿著一頂寫著「全面勝利」的帽子。

這與內唐亞胡和賀錦麗的會面形成強烈對比。賀錦麗在兩人會面時要求內唐亞胡簽署加薩和平協議，堅稱她不會對加薩苦難「沉默以對」。

內唐亞胡與川普的關係較拜登明顯親近，他在加薩平民傷亡和美國向以色列運送武器速度等問題上與民主黨政府發生衝突。

川普 賀錦麗 加薩

上一則

FBI局長不確定是不是子彈打中耳朵 川普怒轟：怪不得失去美國的信任

延伸閱讀

兩周前在這裡負傷 川普宣布將重返賓州造勢

兩周前在這裡負傷 川普宣布將重返賓州造勢
ICC擬逮捕以色列總理內唐亞胡 英國新政府放棄反對立場

ICC擬逮捕以色列總理內唐亞胡 英國新政府放棄反對立場
WSJ：中國官媒社群網站充斥反賀錦麗挺川普文章

WSJ：中國官媒社群網站充斥反賀錦麗挺川普文章
賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49
現任副總統賀錦麗。（路透）

誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳

2024-07-21 16:06

超人氣

更多 >
馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍
達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞

達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕