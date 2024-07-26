紐時：影片鑑識分析顯示川普是被子彈所傷 並非碎片

前總統川普。（美聯社）

前總統川普 遭遇槍手暗殺未遂近兩周以來，不管是競選團隊、聯邦政府或州政府部門都沒有對川普右耳受傷原因公布正式報告。紐約時報 26日報導，缺乏醫療紀錄與官方說法之下導致揣測四起，根據現場目擊照片、影片與彈道分析則可看出，川普是被槍手庫克 斯(Thomas M. Crooks)連開八槍的第一槍子彈所傷，而非砲彈碎片。

報導指出，庫克斯開第一槍導致川普右耳受傷，後來幾槍的子彈則導致參加造勢大會的群眾一死兩傷。

歷經暗殺事件後，川普表示自己中彈，不過競選團隊迄今沒有公布就醫紀錄，川普目前醫師也沒有發表評論，引起各界議論紛紛。競選團隊僅透過社群媒體公布曾在川普任內擔任白宮醫師的共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)備忘錄，內容表示川普右耳被子彈擊中。

聯邦調查局(FBI)表示，正針對舞台附近找到的各種金屬碎片進行分析，釐清川普究竟是被子彈或子彈碎片所傷。

紐約時報的分析報告中，傳出最初三聲槍響的事發當時，捕捉到川普第一反應的現場直播影片成了關鍵證據。川普發表演說時的麥克風，錄到子彈經過時的爆裂聲，第一槍與第二槍之間相隔約一秒。

蒙大拿州立大學(Montana State University)影片鑑識專家馬赫爾(Rob Maher)根據現場影音檔案分析，就在短短約一秒的瞬間，川普朝耳部伸手。

馬赫爾說，川普縮了一下身體，就在可以聽見的第一聲槍響與第二聲槍響之間，右手開始朝右耳伸出。

從紐約時報資深攝影記者米爾斯(Doug Mills)拍攝照片可以看到，川普的手一碰到耳朵便立即沾上血跡。

根據分析，槍手發射的第一槍子彈擦過川普之後擊中川普左側的露天看台，當時看台上站著數十名支持者。

馬赫爾說，影片畫面顯示槍手發射第一槍之後，看台後方出現子彈碎片引起的一陣煙霧，位置就在參加造勢大會的民眾達奇(David Dutch)身旁，影片顯示達奇被第二槍所傷，第一槍與第二槍彈道軌跡相似，第三槍子彈經過時達奇剛好彎下身。

另一段影片畫面顯示，第三槍子彈擊中達奇附近的起重機。槍手先是密集連開三槍，然後又開五槍，後來才被特勤局(Secret Service)狙擊手擊斃。

影片分析顯示，槍手第二波開槍時，導致50歲義消康佩托雷(Corey Comperatore)頭部中彈死亡。槍手發射前三槍時，康佩托雷還拿著手機攝影，但槍手第二波開槍時，康佩托雷戴的棒球帽則飛起。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：