賀錦麗的移民政策立場為何？西語裔社群領袖想知道細節

圖為賀錦麗在德州埃爾帕索與媒體記者交談。(美聯社)

今日美國報(USA Today)25日報導，共和黨針對副總統賀錦麗 如何處理邊境問題展開批評之際，西語裔社群領袖則想知道賀錦麗移民 政策的更多細節。

報導指出，非政府組織「西語裔聯盟」(Hispanic Federation)主席米朗達(Frankie Miranda)兩周前收到參加賀錦麗副總統官邸25日烤肉野餐的電郵邀請，後來發生拜登 退選、賀錦麗接棒的變化。米朗達說將應邀出席這場聚會，但受邀者對於參加副總統官邸活動與民主黨準提名人舉辦活動的期望截然不同。

美墨邊境非法入境人數頻創新高之後，拜登總統指派賀錦麗專責處理移民問題，賀錦麗被媒體喻為「邊境沙皇」(border czar)。共和黨陣營批評賀錦麗「邊境沙皇」任務失敗，沒能遏止無證客從南部邊境進入美國。

受邀出席25日聚會的某些西語裔社區領袖受訪時說，西語裔選民關切重點包括賀錦麗將如何化解在美居住已經多年的拉丁移民與剛從美墨邊境入境西語裔無證客之間的緊張關係。

米朗達說，拜登政府嘗試推出更具人道精神的移民政策與立場趨於保守的政策，結果卻因國會不願配合而失敗，「我們希望賀錦麗已經學到如何解決問題，這對我們社區來說是非常重要的」。

非政府組織「拉丁美洲華府辦公室」(Washington Office on Latin America，WOLA)國防監督部主任艾薩克森(Adam Isacson)表示，賀錦麗被賦予定義模糊的任務，很快就被重新定義為旨在協助中美洲處理人民離鄉背井問題根源的外交行動。他說，賀錦麗逃避所有她應該要處理的邊境問題，也不管任何邊境政策。

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