新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

新聞周刊(Newsweek)日分析，副總統賀錦麗如果要在11月大選贏過前總統川普，必須獲得Z世代(Gen Z)選民的大力支持。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)25日分析，副總統賀錦麗 如果要在11月大選贏過前總統川普 ，必須獲得Z世代(Gen Z)選民的大力支持。年齡在18歲至27歲之間的Z世代年輕人，不少人在這次選舉為第一次投票的首投族，雖然年輕選民長期以來較傾向支持民主黨，某些民調 顯示，在川普與賀錦麗對決的假設情況下，賀錦麗並沒有一路領先。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)7月19日至21日之間進行民調結果顯示，在橫跨Z世代與千禧世代(millennials)的18歲至34歲選民之間，川普支持度有58%，賀錦麗則有39%。

根據網路民調機構Civiqs在7月21日截止的兩周之間進行調查，18歲至34歲選民之間，賀錦麗支持度有57%，川普則有37%。

馬瑞斯特學院(Marist)、全國公共電台(NPR)與公共電視網(PBS)22日進行的聯合民調顯示，賀錦麗在Z世代與千禧世代選民之間支持度有47%，領先川普的42%。

雪城大學(Syracuse University)政治學教授瑞赫爾(Grant Davis Reeher)指出，昆尼別克大學民調結果令人意外。他說，賀錦麗在Z世代選民之間的支持度可望很快改善，未來幾周隨著賀錦麗曝光度增加，「兩名候選人之間的年齡差異相變得更加明顯」。

瑞赫爾說，賀錦麗接下來將有機會針對年輕選民最在意的議題說明她的看法。

康乃爾大學(Cornell University)布魯克斯公共政策學院(Brooks School of Public Policy)資深講師蘭姆普(Dan Lamb)說，拜登為賀錦麗背書改變了這場選舉的互動關係，拜登本周提到賀錦麗時多次以「孩子」(kid)稱呼，強調民主黨總統候選人人遠的世代改變。

蘭姆普說，2020年選舉時，年輕選民大力支持拜登-賀錦麗組合，與2016年大選相比，年輕選民投票率增加領先其他族群，賀錦麗這回若要贏得相同程度的支持，競選團隊必須強調年輕選民關切的議題，例如健保、住屋、就業、墮胎權、槍枝安全以及氣候變遷。

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