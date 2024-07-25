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業界人士：范斯風險投資生涯過短 難判斷是否成功

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業界人士：范斯風險投資家生涯過短 難以判斷是否成功

記者顏伶如／即時報導
共和黨副總統候選人范斯。（美聯社）
共和黨副總統候選人范斯。（美聯社）

共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)上周在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)演說中提到涉足風險投資(venture capital)的成就，華爾街日報25日報導，業界人士則說，范斯身為風險投資家的時間過短，難以判斷是否成功。

報導指出，范斯在科技業的5年期間，參加過3家企業以及2次特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)交易，還有1次破產經驗。

「遊說投資」(Lobby Capital)風險投資公司創辦人霍爾尼克(David Hornik)說，范斯描述在創投圈締造成功，但其實他的風險投資生涯並不夠長，並不足以展現他口中的成就。

與范斯共同創立「納爾雅資金管理」(Narya Capital Management)的葛林斯彭(Colin Greenspon)說，踏入風險投資的早期階段，代表著投資是否獲得最終成就仍難預料。他說，范斯是否為一名好的投資者，「真的百分之百言之過早」。

根據可以取得的最近期范斯財務申報，2022年當中投資100家私人企業，其中絕大多數公司市值在1001元至1萬5000元之間。

華爾街日報報導指出，范斯的投資紀錄並非完美。

范斯金額最大的投資項目之一是肯塔基州的室內農業科技公司AppHarvest，但公司由於面臨訴訟等問題，2023年中旬聲請破產。范斯一度擔任AppHarvest董事，透過兩家創投公司提供資金給AppHarvest。

2022年當選俄亥俄州聯邦參議員之後，范斯便離開風險投資圈。踏入政壇不到兩年，如今獲得前總統川普挑選出任競選搭擋。

報導指出，昔日同事說，范斯任職「米斯瑞爾資金管理公司」(Mithril Capital)1年期間，從來不曾看過他現身辦公室。另一名同事則說，曾在辦公室見過范斯，但范斯為了宣傳回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)而經常出差。兩名同事都說，范斯在「米斯瑞爾」期間並沒有促成重大交易的表現。

▼收聽播客版(Podcast)：

范斯 投資 華爾街

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