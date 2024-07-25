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川普過去對加密貨幣沒興趣 如今接受捐款粉絲散戶相挺

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

華爾街日報報導，前總統川普原本對加密貨幣(cryptocurrency)並沒興趣，執政期間曾以「憑空捏造」(based on thin air)形容，如今則態度逆轉，成為美國史上首位接受加密貨幣捐款的主要政黨總統候選人，某些身為散戶的支持者紛紛相挺。

報導指出，加密貨幣圈投資人經常把「長抱不賣」(hold on for dear life，HODL)奉為圭臬，無論市場如何變動絕不脫手，但自從川普宣布接受加密貨幣捐款之後，數十名一般投資者立即響應號召。

川普競選團隊上周表示，截至6月底為止，收到各種加密貨幣捐款累計300萬，絕大多數捐款來自加密貨幣圈大亨以及專業投資人。身為散戶的支持者則說，希望透過捐款向川普表達支持之意。

40歲的狄馬提諾(Ricky DiMartino)住在達拉斯，在基督教非營利機構擔任媒體顧問，6月中旬捐款等值500元的比特幣(bitcoin)給川普。狄馬提諾被大學時期朋友說服比特幣後勢看漲，4年前第一次進場買比特幣。

狄馬提諾2016年、2020年都投票給川普，得知川普競選團隊接受加密貨幣捐款後捐出比特幣。他說：「由於川普過去持質疑態度，我真的希望傳達訊息，讓他知道比特幣對民眾、對美國還有他自己，都有好處。」

來自紐約長島的52歲售票機代理商李克爾(Rob Licker)決定捐款大約等值100元的瑞波幣(XRP)給川普，沒有動用比特幣。李克爾2017年收看一部Netflix紀錄片後決定投資加密貨幣，認為購買比特幣類似購買黃金。李克爾2016年票投川普，2020年改投拜登總統，物價飛漲、能源花費變高讓他對繼續支持民主黨感到猶豫，這回打算投給川普。

住在愛達荷州波伊西(Boise)郊區的61歲工程師吉列米特(Gerard Guillemette)跟看好比特幣將一路走高的其他投資人不同，只要有機會便拿比特幣來花用，當做付款方式的一種。吉列米特說，之前便曾捐款給川普及幾個共和黨政治行動委員會，看到川普接受加密貨幣捐款的消息後決定響應。

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