以色列總理美國會演講 將面臨抗議及政治問題

以色列總理內唐亞胡今天將於美國國會發表演說。圖為24日示威者正走向國會大廈。美聯社

以色列 總理內唐亞胡今天將於美國國會發表演說，並尋求與各黨派領袖的聯繫，而迎接他的將會是國會議員間的嚴重分歧、心煩意亂的大眾，以及大規模的抗議活動。

路透報導，長期擔任以色列領導人的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將在當地時間下午2時第4次向參眾兩院聯席會議發表演講，超越曾3次發表演說的英國戰時領袖邱吉爾（Winston Churchill）。

內唐亞胡的演說預計將著重於協調以色列和美國面對中東動盪情勢的回應。在中東，以哈戰爭蔓延成更廣泛區域衝突的危險正日益增加。

他還預計利用這次演說，呼籲對伊朗 採取更強硬的行動。伊朗是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的支持者，由於近期在核能力方面的進展，受到美國更嚴厲的譴責。

儘管內唐亞胡的訪問是由國會共和黨領袖安排，這次對峙的氣氛預計會比2015年薄弱。當年共和黨人繞過時任民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama），邀請內唐亞胡到國會批評民主黨的伊朗政策。

這次，內唐亞胡將尋求加強與共和黨的傳統聯繫，同時試著緩解與民主黨籍現任總統拜登 （Joe Biden）的緊張關係，因為內唐亞胡在拜登剩餘的6個月總統任期間仍需依賴他。

內唐亞胡還必須向副總統賀錦麗（Kamala Harris）伸出橄欖枝。賀錦麗在批評以色列於加薩走廊（Gaza Strip）造成大量巴勒斯坦平民傷亡方面，有時比拜登更大膽。

白宮表示，拜登明天會在白宮接待內唐亞胡，兩人將討論使加薩邁向停火、讓巴勒斯坦武裝組織釋放以色列人質的進展；賀錦麗將另行與內唐亞胡會面。