我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭取時間 這家速食店的得來速服務最快

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

以色列總理美國會演講 將面臨抗議及政治問題

中央社華盛頓24日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡今天將於美國國會發表演說。圖為24日示威者正走向國會大廈。美聯社
以色列總理內唐亞胡今天將於美國國會發表演說。圖為24日示威者正走向國會大廈。美聯社

以色列總理內唐亞胡今天將於美國國會發表演說，並尋求與各黨派領袖的聯繫，而迎接他的將會是國會議員間的嚴重分歧、心煩意亂的大眾，以及大規模的抗議活動。

路透報導，長期擔任以色列領導人的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將在當地時間下午2時第4次向參眾兩院聯席會議發表演講，超越曾3次發表演說的英國戰時領袖邱吉爾（Winston Churchill）。

內唐亞胡的演說預計將著重於協調以色列和美國面對中東動盪情勢的回應。在中東，以哈戰爭蔓延成更廣泛區域衝突的危險正日益增加。

他還預計利用這次演說，呼籲對伊朗採取更強硬的行動。伊朗是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的支持者，由於近期在核能力方面的進展，受到美國更嚴厲的譴責。

儘管內唐亞胡的訪問是由國會共和黨領袖安排，這次對峙的氣氛預計會比2015年薄弱。當年共和黨人繞過時任民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama），邀請內唐亞胡到國會批評民主黨的伊朗政策。

這次，內唐亞胡將尋求加強與共和黨的傳統聯繫，同時試著緩解與民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）的緊張關係，因為內唐亞胡在拜登剩餘的6個月總統任期間仍需依賴他。

內唐亞胡還必須向副總統賀錦麗（Kamala Harris）伸出橄欖枝。賀錦麗在批評以色列於加薩走廊（Gaza Strip）造成大量巴勒斯坦平民傷亡方面，有時比拜登更大膽。

白宮表示，拜登明天會在白宮接待內唐亞胡，兩人將討論使加薩邁向停火、讓巴勒斯坦武裝組織釋放以色列人質的進展；賀錦麗將另行與內唐亞胡會面。

以色列 拜登 伊朗

上一則

賀錦麗與拜登歷經波折 才慢慢建立信任關係

延伸閱讀

賀錦麗與拜登歷經波折 才慢慢建立信任關係

賀錦麗與拜登歷經波折 才慢慢建立信任關係
川普陣營：拜登募款不可移交 批賀錦麗明目張膽搶錢

川普陣營：拜登募款不可移交 批賀錦麗明目張膽搶錢
華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略

華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略
搶攻搖擺州 賀錦麗競選首站赴威州造勢 批川普是重罪犯

搶攻搖擺州 賀錦麗競選首站赴威州造勢 批川普是重罪犯

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49

超人氣

更多 >
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然
3理由 退休不應買房

3理由 退休不應買房
蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光