賀錦麗與拜登歷經波折 才慢慢建立信任關係

賀錦麗與拜登關係熱絡，彼此尊重。(美聯社)

華爾街日報24日報導，拜登 總統與副總統賀錦麗 之間的信任關係，是在歷經執政初期的波折之後才慢慢形成；賀錦麗剛開始擔任副總統時出現狀況，隨著時間過去，拜登逐漸對她感到放心，賀錦麗的影響力隨之升高。消息人士說，賀錦麗雖然不曾打入拜登長年幕僚組成的核心圈，與拜登關係卻變得熱絡，彼此尊重。

賀錦麗擔任副總統才兩個月，便被拜登指派處理美墨邊境非法入境潮問題。消息人士說，賀錦麗沒想到拜登交待給她的任務，正是拜登自己在歐巴馬執政期間擔任副總統時負責的移民 相關外交事務，當時賀錦麗幕僚其實盡力讓她與移民問題隔開，因為近幾年來問題已淪為政治毒素議題(politically toxic issue)。

報導指出，從這次事件可以看出，拜登與賀錦麗在執政初期有多不熟，拜登希望透過個人經驗指導賀錦麗如何在執政團隊扮演角色。然而，賀錦麗掌理移民問題之後，第一趟中美洲之旅就發生問題，移民倡議人士展開強烈抨擊，接受國家廣播公司(NBC)專訪談到邊境問題時表現不佳，後來一直是她揮之不去的陰影。

接下來幾年裡，拜登與賀錦麗關係逐漸改善。消息人士表示，雖然賀錦麗不曾打入拜登核心圈，關係卻變得熱絡，相互尊重。拜登電視辯論表現不佳，賀錦麗成了拜登最有力的辯護人，就在其他民主黨人要求拜登退選之際，她則為拜登背書。

拜登21日賦予賀錦麗另一個任務：接棒參選。這回賀錦麗則做好準備，幾個小時內便湊齊足以跨越提名門檻的黨代表票數。

報導指出，拜登與賀錦麗的關係轉變是逐漸形成的，賀錦麗經過摸索之後，學會了若有意見最好私下對拜登提出，贏得拜登盟友的信賴，還在公開場合為拜登發揮加分效果。拜登則在會議裡採納賀錦麗的發問，信任她的提議。