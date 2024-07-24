賀錦麗與拜登歷經波折 才慢慢建立信任關係
華爾街日報24日報導，拜登總統與副總統賀錦麗之間的信任關係，是在歷經執政初期的波折之後才慢慢形成；賀錦麗剛開始擔任副總統時出現狀況，隨著時間過去，拜登逐漸對她感到放心，賀錦麗的影響力隨之升高。消息人士說，賀錦麗雖然不曾打入拜登長年幕僚組成的核心圈，與拜登關係卻變得熱絡，彼此尊重。
賀錦麗擔任副總統才兩個月，便被拜登指派處理美墨邊境非法入境潮問題。消息人士說，賀錦麗沒想到拜登交待給她的任務，正是拜登自己在歐巴馬執政期間擔任副總統時負責的移民相關外交事務，當時賀錦麗幕僚其實盡力讓她與移民問題隔開，因為近幾年來問題已淪為政治毒素議題(politically toxic issue)。
報導指出，從這次事件可以看出，拜登與賀錦麗在執政初期有多不熟，拜登希望透過個人經驗指導賀錦麗如何在執政團隊扮演角色。然而，賀錦麗掌理移民問題之後，第一趟中美洲之旅就發生問題，移民倡議人士展開強烈抨擊，接受國家廣播公司(NBC)專訪談到邊境問題時表現不佳，後來一直是她揮之不去的陰影。
接下來幾年裡，拜登與賀錦麗關係逐漸改善。消息人士表示，雖然賀錦麗不曾打入拜登核心圈，關係卻變得熱絡，相互尊重。拜登電視辯論表現不佳，賀錦麗成了拜登最有力的辯護人，就在其他民主黨人要求拜登退選之際，她則為拜登背書。
拜登21日賦予賀錦麗另一個任務：接棒參選。這回賀錦麗則做好準備，幾個小時內便湊齊足以跨越提名門檻的黨代表票數。
報導指出，拜登與賀錦麗的關係轉變是逐漸形成的，賀錦麗經過摸索之後，學會了若有意見最好私下對拜登提出，贏得拜登盟友的信賴，還在公開場合為拜登發揮加分效果。拜登則在會議裡採納賀錦麗的發問，信任她的提議。
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