前歐巴馬選舉幕僚：鼓吹米雪兒參選消息是共和黨放的

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

曾任前總統歐巴馬 競選幕僚的艾米莎‧克羅斯(Ameshia Cross)23日晚間接受NewsNation新聞頻道主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)訪問時說，鼓吹前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)參加2024年總統大選的消息並不是來自民主黨倡議人士，而是來自於共和黨，目的在於挑撥米雪兒‧歐巴馬與副總統賀錦麗 之間的關係。

克羅斯在「葛謨秀」(Cuomo)節目中說，共和黨陣營放出參選消息，並不是真的想要看到她參選，「而是伺機想要扯下米雪兒‧歐巴馬」。

克羅斯表示，米雪兒‧歐巴馬「根本毫無興趣」參加任何白宮職位選舉的態度非常明確，米雪兒‧歐巴馬不會出馬與賀錦麗較勁，反而會以代理人(surrogate)身份協助賀錦麗募款。

拜登 總統21日宣布退選之後，歐巴馬發表聲明支持拜登決定，卻沒有同時為賀錦麗背書，引起各界議論紛紛。

至於歐巴馬何時將為賀錦麗背書？克羅斯回答說，歐巴馬還是希望走完黨內程序，基於對拜登的尊重也不便太快為賀錦麗背書。

克羅斯說，拜登24日發表全國談話之後，預料歐巴馬很快就會公開表態支持賀錦麗。