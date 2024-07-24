我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反建布碌崙86街遊民所示威已逾1周 約300民眾仍聚集

紐約市清潔局新平台推恥辱榜 舉報亂扔垃圾 最高罰500元

前歐巴馬選舉幕僚：鼓吹米雪兒參選消息是共和黨放的

記者顏伶如／即時報導
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

曾任前總統歐巴馬競選幕僚的艾米莎‧克羅斯(Ameshia Cross)23日晚間接受NewsNation新聞頻道主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)訪問時說，鼓吹前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)參加2024年總統大選的消息並不是來自民主黨倡議人士，而是來自於共和黨，目的在於挑撥米雪兒‧歐巴馬與副總統賀錦麗之間的關係。

克羅斯在「葛謨秀」(Cuomo)節目中說，共和黨陣營放出參選消息，並不是真的想要看到她參選，「而是伺機想要扯下米雪兒‧歐巴馬」。

克羅斯表示，米雪兒‧歐巴馬「根本毫無興趣」參加任何白宮職位選舉的態度非常明確，米雪兒‧歐巴馬不會出馬與賀錦麗較勁，反而會以代理人(surrogate)身份協助賀錦麗募款。

拜登總統21日宣布退選之後，歐巴馬發表聲明支持拜登決定，卻沒有同時為賀錦麗背書，引起各界議論紛紛。

至於歐巴馬何時將為賀錦麗背書？克羅斯回答說，歐巴馬還是希望走完黨內程序，基於對拜登的尊重也不便太快為賀錦麗背書。

克羅斯說，拜登24日發表全國談話之後，預料歐巴馬很快就會公開表態支持賀錦麗。

歐巴馬 賀錦麗 拜登

上一則

華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略

延伸閱讀

華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略

華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略
搶攻搖擺州 賀錦麗競選首站赴威州造勢 批川普是重罪犯

搶攻搖擺州 賀錦麗競選首站赴威州造勢 批川普是重罪犯
WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變

WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變
華郵：賀錦麗捍衛墮胎權訊息優於拜登 料設為選舉主軸

華郵：賀錦麗捍衛墮胎權訊息優於拜登 料設為選舉主軸

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選