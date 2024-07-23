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內唐亞胡訪美時機尷尬 安排見拜川、私下會賀錦麗

強生警告議員別搗亂 絕不容許內唐亞胡24日演說被打斷

編譯陳韻涵／即時報導
內唐亞胡將在美國國會發表演說，場外已有抗議民眾。(路透社)
內唐亞胡將在美國國會發表演說，場外已有抗議民眾。(路透社)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)24日即將在美國國會發表具里程碑意義的演說，美國國會眾院議長強生(Mike Johnson)23日警告議員，內唐亞胡在國會演說期間，將對任何干擾行為採取「零容忍」政策，甚至可能遭逮捕。

2023年10月7日巴勒斯坦武裝民兵組織「哈馬斯」(Hamas)突襲以色列，雙方開戰以來，內唐亞胡首次出訪美國。

法新社報導，內唐亞胡是以色列執政時間最長的總理，而他也將成為首位四度在聯邦參眾兩院聯席會議上發表演說的外國領導人，打破他目前與英國前首相邱吉爾(WinstonChurchill)同為三次的紀錄。

新聞媒體Axios報導，內唐亞胡的演說招致民主黨議員抵制，民主黨議員對內唐亞胡應對以哈戰爭的方式感到失望，而強生試圖先發制人。

強生發給同僚的信中寫道，內唐亞胡應對演講期間，眾院將「增加見警率」，「我們將對國會大廈內的騷亂(disturbances)，採取零容忍政策」。

強生告訴議員，若不尊重來訪的賓客，執法部門「將強制帶離冒犯人士，且可能逮捕」滋事分子。

以色列 眾院 民主黨

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