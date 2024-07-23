形容賀拜「一丘之貉」 川普叫戰賀錦麗：辦多場辯論

川普(圖)建議，他與賀錦麗的第二場總統辯論應由福斯主辦。(美聯社)

前總統川普 批評美國廣播公司新聞網(ABC News)對他存有偏見，主張第二次總統辯論應由「福斯新聞」(Fox News)舉辦；川普23日表示，願意與民主黨潛在總統參選人、副總統賀錦麗 辯論不只一次，他形容賀錦麗與拜登 總統為「一丘之貉，但更極端」。

川普22日晚在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「ABC假新聞就是個笑話，絕對是媒體業內最糟的」，「他試圖將狡猾的喬(Crooked Joe，指拜登)塑造為一名勇士，因為他沒種戰鬥，他退選了！」

川普接著寫道，「他們試圖讓『瞌睡喬』(指拜登)看似偉大的總統，他是最糟的，並將說謊的卡瑪拉(賀錦麗)變成有能力的人，但她不是。ABC不值得主辦辯論，我希望可以辯論很多場。」

ABC訂9月10日主辦第二場總統辯論，川普與拜登原先同意這場辯論。

拜登21日宣布退選並轉挺賀錦麗後，川普建議，他與賀錦麗備受矚目的第二場總統辯論，應由觀眾最多的福斯主辦。

川普貼文寫道：「既然喬已退選，不意外，我認為無論激進左派民主黨選誰，這場辯論都應由福斯舉辦，而非具成見的ABC。」

川普長期嘲諷福斯對他的報導，並於22日譴責福斯播出被指與中國女間諜往來的加州民主黨眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)訪問片段。

不過，川普仍與副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance，前譯萬斯)一同接受福斯黃金時段主播華特斯(Jesse Watters)的預錄專訪，內容於22日晚播出。

共和黨全國委員會(RNC)共同主席瓦利(Michael Whatley)本周稍早接受ABC專訪時被問道，賀錦麗若成為川普的對手，川普是否會如期參加9月10日的辯論；對此，瓦利回答，「任何細節我都會聽從總統的意見，但我們已表明歡迎這場辯論，因為我們想討論拜登-賀錦麗議程和川普議程之間的差異」。

川普23日表示，若賀錦麗獲得民主黨全國代表大會提名為該黨總統候選人，他願意和她辯論多次。

川普在拜登宣布退選後兩天舉行的電話記者會上說：「實際上，我願意參加不只一場的辯論」，「我當然想和賀錦麗辯論」。

川普說：「我認為，若你是民主黨候選人或共和黨候選人，你確實有義務辯論，所以這很重要。」

在邊境議題上，川普形容「賀錦麗和拜登一樣，但更為激進」，「她是一個激進的左派人士」。

川普說：「這個國家不希望激進左派破壞它，她比他激進得多，她想開放邊界，她想要那些沒人想要的東西。」

川普表示，他計畫於多次前往邊境了解現況。