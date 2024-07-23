內唐亞胡訪美時機尷尬 安排見拜川、私下會賀錦麗

美國總統大選牽動國際，以色列總理內唐亞胡（右）今天將在國會發表演說，再分別與拜登總統、以及競選總統當中的前總統川普（圖左）、副總統賀錦麗見面。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)22日抵美訪問，是去年10月以哈戰爭爆發以來，他的首個海外行程；內唐亞胡此行主要目的是24日向國會參、眾兩院聯席會議發表演說，此外25日將會見拜登 總統、26日會見共和黨總統提名人川普，另安排時間與副總統賀錦麗 會面。

美聯社23日報導，內唐亞胡來訪，正值他在以國民意支持度筆直下降，此行被視為找機會把自己打造成全球政治家，受到最親密盟國美國的國會議員及政界高層歡迎。

賀曾批以未護加薩人民

內唐亞胡此行引發美國國內爭議，以哈戰爭引發美國國內緊張分裂，反以的學生運動才結束未久，挺以、挺巴兩造為此更加疏遠，拜登努力幾個月想結束以哈戰爭未果，又正值美國總統選舉的混沌態勢，堅定支持以色列的拜登宣布退選，接棒的賀錦麗曾批評以色列未盡保護加薩平民的人道責任。

內唐亞胡此行時機顯然很糟；美國政界及選民仍在調適民主黨競選政治焦點已由拜登轉移到賀錦麗，賀錦麗身兼參院議長，24日原該參加參、眾兩院會議，聆聽內唐亞胡演說，但她目前仍按行程在明尼亞波利斯市，爭取在周末前成為民主黨的總統提名人，婉拒主持該演講；賀錦麗助理表示，她打算另安排時間會見內唐亞胡。

即將成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗，挺以態度不似拜登的堅定，她與內唐亞胡安排在私下會面，成為指標。圖為抗議以色列的團體23日到國會大廈示威。（美聯社）

部分議員打算杯葛演說

部分國會議員打算杯葛內唐亞胡的國會演說，寧可把時間用在與被綁人質的家屬會談。抗議內唐亞胡的集會23日已經在國會大廈展開，將持續到24日。

共和黨籍的眾院議長強生主辦內唐亞胡向參、眾兩院發表演講，凸顯共和黨堅定支持以色列。雖說拜登政府在以哈戰爭軍事、外交兩方面支持以色列，但拜登與內唐亞胡也呈現緊張。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周表示，拜登打算把焦點放在與以國及其他各造共同努力，希望未來幾周達成人質釋放、停火協議；拜登22日去電給他選戰陣營幕僚，表示他認為以哈戰爭接近結束。

內唐亞胡22日在出訪前表示，此行要談較長期命題，想說服拜登，讓以國對巴人好戰組織「哈瑪斯」(Hamas)戰爭繼續下去，對抗中東地區其他伊朗撐腰的武裝團體，以及釋放人質。

拜登及川普雖都支持以色列，但與內唐亞胡個人關係不算多好。川普因內唐亞胡2020年很快就承認拜登勝選而咒罵他。川普在其「真實社群」(Truth Social)貼文表示，同意26日與內唐亞胡會面，藉此宣傳他「透過實力達成和平」的海外政策。

賀錦麗雖未與支持以色列的拜登，政策面發生裂痕，但她是3月就呼籲以哈立即停火，並宣稱該戰爭為「人道大災難」的第一名拜登政府高官。