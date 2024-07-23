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這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

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這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

編譯林聰毅／綜合外電
摩根大通資產管理策略師岑博智1月就神準預測，拜登（圖）會退出美國總統競選。（美聯社）
摩根大通資產管理策略師岑博智1月就神準預測，拜登（圖）會退出美國總統競選。（美聯社）

摩根大通資產管理策略師岑博智（Michael Cembalest）1月就預測，拜登會退出2024年美國總統競選，他還可能料中自駕車遭遇強烈反彈，以及烏克蘭戰爭還會拖上很長一段時間。

Business Insider報導，摩根大通的市場及投資策略部主席岑博智在其「2024年十大可能意外」的清單中，準確預料拜登會退選。這份清單發表在摩根資產管理公司元月1日的《市場展望》上。

岑博智在報告中說：「拜登總統將以健康因素為由，在超級星期二及11月大選之間的某個時刻退選。拜登將火炬傳遞給民主黨全國委員會指定的接替候選人。」岑博智說：「對一位從就職以來創造約10%就業的總統而言，支持率很低。」

除了預測拜登會退選外，岑博知的清單上還包括對美元匯率和貸款市場的技術性預測，以及對科技及地緣政治發展的預測。他說：「對自駕車的反彈即將到來」，「我相信民眾可能會強烈反彈，自駕車就像令人鄙視的城市滑板車瘟疫一樣，為某些人帶來便利，也為其他人帶來危險與不便。」他以光學雷達（lidar，自駕車使用的感測器）製造商股價下跌為例，說明自駕車面臨的挑戰。

若岑博智的預測準確，對像馬斯克等電動車創業家而言無異是一大打擊。馬斯克將特斯拉的未來押注在預定10月推出的一款機器人計程車上。

在地緣政治方面，岑博智說：「我們不認為烏克蘭戰爭將很快獲得解決。」他在1月的報告中說：「儘管俄羅斯已損失了87%的戰前現役部隊（315,000人）和三分之二的坦克，但並未停火，戰爭又拖了一年。」

岑博智的預測與拜登政府對這場衝突的說法相吻合。美國陸軍上將卡沃里（Christopher Cavoli）4月在國會軍事委員會的聽證會上說，現在俄軍規模比入侵烏克蘭時擴大了15%。

卡沃里說：「過去一年，俄羅斯的前線兵力從36萬人增加至47萬人。」「無論烏克蘭戰爭的結果如何，俄國都將比入侵時更強大、更致命，對西方更憤怒。」

自駕車 拜登 烏克蘭

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