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歐盟政壇不熟賀錦麗 難寄望擺脫「川普焦慮」

中央社布魯塞爾23日專電
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。路透
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。路透

歐盟政壇因在川普先前總統任期內與美不睦，擔心他再次選上的焦慮已籠罩數月，如今川普對手換上賀錦麗，歐盟圈雖燃起一線生機，卻普遍與賀錦麗「不熟」，既想重建關係又難免觀望心態。

政治新聞網站Politico歐洲版揭露歐洲央行（ECB）執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）曾在一場論壇私下評論美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的能見度太低，「我幾乎不知道她」。

未留意麥克風尚在直播的施納貝爾說，賀錦麗「不可能贏得選戰，沒指望」。這場2月發生的事件如今在賀錦麗最有可能代表民主黨投入總統大選下被報導出來，歐洲央行昨天回應稱此引述誤導，施納貝爾絕不在公開場合評論政治。

無論如何，施納貝爾這兩句說法正好簡明反映了歐盟政壇自美國21日發生「換拜」事件以來的心思。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）迄今只與賀錦麗有過一次雙邊會談，是在2022年幕尼黑安全會議的場邊順便舉行。

Politico採訪的匿名歐盟官員反省，拜登（Joe Biden）上任以來，歐盟對於與美恢復熱烈往來太放心，尤其在俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭後，歐美更是密切合作抗俄，以致歐盟官員與拜登團隊互動好到疏於經營與賀錦麗的關係。

該官員透露，歐盟圈內確實想過，考量拜登的高齡，是該設法與賀錦麗更熟悉，但並不容易找到會見賀錦麗的場合。

川普（Donald Trump）2017年就任總統後，歐盟與美國關係陷入數十年少見的低點，尤其在貿易、安全防衛、國際事務合作領域上衝擊最大。如今川普再次勝選的聲勢高漲，歐盟政壇也動員起來試圖與川普周邊人士建立管道。

在此氛圍下，賀錦麗只剩100多天的時間可以努力打敗川普，歐盟圈該兩邊壓寶奮力拉攏，還是專心致力因應下一個川普時代，難免費思量。

歐盟 賀錦麗 川普

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