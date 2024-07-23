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華郵：民主黨五大團體出手讓拜登不得不結束參選

記者顏伶如／即時報導
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。美聯社
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。美聯社

華盛頓郵報政治評論員巴肯(Perry Bacon, Jr.)23日在專欄撰文指出，拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選；拜登並不願意結束參選，但反對勢力過於龐大，已經很難繼續往前走。

對於拜登退選影響最大的五個團體包括：

＊不認同拜登以色列－加薩政策的反對者

以色列殺害成千上萬巴勒斯坦平民並摧毀加薩，拜登卻力挺以色列，與民主黨左派之間產生嚴重嫌隙。自由派倡議人士到拜登活動鬧場，四年前曾為拜登助選的某些倡議人士這回拒絕幫忙拉票。最重要的是，密西根州攸關選舉勝敗，但密州阿拉伯裔選民表態不會投給拜登。

＊六名中年白人男子

紐約時報專欄作家克萊恩(Ezra Klein)、數據專家希維爾(Nate Silver)、歐巴馬演講稿撰寫人法弗洛(Jon Favreau)、歐巴馬白宮助理羅維特(Jon Lovett)、歐巴馬白宮資深顧問菲佛(Dan Pfeiffer)、歐巴馬助理魏特爾(Tommy Vietor)都是40多歲的白人男性，在自由派媒體圈擁有廣大觀眾基礎，與民主黨建制派關係密切。六人都在公開發言中說拜登已無勝選希望，讓民主黨萌生另覓候選人的考慮。

＊民主黨金主

金主握有真正影響權，拜登若要贏過川普，必須在搖擺州發動大規模廣告宣傳，建立龐大選舉團隊，必須仰賴巨額資金。電視辯論會後，拜登面臨重量級金主杯葛，原本要為拜登投注重金的一個超級政治行動委員會(super PAC)暫停9000萬元捐款，不少金主則要求民主黨換人參選。

＊來自國會山莊的奇特組合

德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)在現任民主黨籍國會議員當中開第一槍，7月2日發表聲明公開呼籲拜登退選。佛蒙特州聯邦參議員威爾希(Peter Welch)7月10日投出華盛頓郵報，要求拜登以大局為重退出選舉。接著則有38名民主黨員連署要求拜登退選。

＊民主黨四巨頭

從17日到18日的24小時裡，包括華盛頓郵報的主流新聞媒體報導紛紛傳出，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、歐巴馬、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)等民主黨四巨頭對拜登繼續參選產生疑慮。

從報導內容可以看出，四巨頭意見不僅是表達個人憂心，還具有對民主黨喊話的意味。

拜登 民主黨 歐巴馬

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