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若賀錦麗當選總統 美專家：對中態度依然強硬

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增加勝選機率？若賀錦麗當選美國總統 美專家：對中態度依然強硬

記者黃雅慧／即時報導
拜登退選，現年59歲的副總統賀錦麗獲拜登背書角逐白宮大位。（美聯社）
拜登退選，現年59歲的副總統賀錦麗獲拜登背書角逐白宮大位。（美聯社）

總統拜登（Joe Biden）日前宣布退選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選，輿論認為賀錦麗代表民主黨參選機率高。美國之音引述專家分析指出，賀錦麗如果當選，對中政策很大程度會延續拜登政府的政策，但在競選中賀錦麗會對華採取鷹派態度，以增加自己的勝選機率。

喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員韋德寧（Dennis Wilder）說，如果賀錦麗當選，他預測，賀錦麗很大程度上會與民主黨目前的對中立場一致，政策不會有大的變化。

韋德寧表示，「她不會贊成讓兩個經濟體脫鉤，她會贊成繼續與中國進行貿易，但我認為她會繼續推行『小院高牆』政策，限制新興技術進入中國。」

 韋德寧認為，「她會支持台灣，但不支持台灣獨立。她會支持建立東亞聯盟……總而言之，她將遵循拜登總統和（國家安全顧問）蘇利文（Jake Sullivan）的對華政策。」

國家利益中心（Center for the National Interest）國防事務主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis） 指出，賀錦麗將採取比拜登和川普更強硬的對華政策。「這並不是基於她此前的行為，而是更多地基於這樣一個想法：在華盛頓特區，人們正在形成一種共識，即中國是自蘇聯以來對美國最重大的地緣政治威脅。」

卡齊亞尼斯認為，在如此氛圍下，加上賀錦麗外交經驗不足，將在中國問題上採取鷹派態度，包括支持南中國海的盟友、向台灣運送武器，以及展現根據需要提高關稅的決心等。

韋德寧也指出，雖然賀錦麗會對中國採取強硬態度，不想在中國問題上顯得軟弱或軟弱，就像拜登總統不想顯得軟弱一樣，但她仍然希望像拜登那樣與北京接觸。

賀錦麗就任副總統前，其政治生涯基本集中在內政。2021年就任副總統3年半以來，她未曾訪問過中國大陸，只是與大陸國家主席習近平在第三方場合簡單會面。

賀錦麗 拜登 民主黨

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