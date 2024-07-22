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民主黨換將後 賀錦麗白宮首場活動讚拜登政績

記者張文馨／華盛頓即時報導
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動，她讚許拜登政績無與倫比，非常感謝他對國家的貢獻；賀錦麗並未提及自己或選情。

拜登因新冠確診正在德拉瓦州隔離，他21日在社群平台X發表公開信宣布退選；賀錦麗表態爭取民主黨總候選人提名，她22日在白宮活動露面，稱拜登好多了。

賀錦麗說，拜登過去3年的政績成就在近代無與倫比，拜登的3年超越很多做滿兩任的總統政績。

賀錦麗重述了她21日聲明中對拜登的讚許和描述，讚揚拜登的誠實、正直、對其信仰和家庭的承諾，以及拜登對國家的深愛。

拜登因確診無法露面，比起平時副總統的活動採訪，賀錦麗22日上午的活動吸引了更多媒體；白宮預告，賀錦麗下午將至德拉瓦州會晤競選團隊成員。

此外，民主黨重量級國會議員、美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）22日宣布支持賀錦麗競選美國總統。

當拜登21日宣布退選，轉而支持賀錦麗後，黨內大老如前總統柯林頓（Bill Clinton）夫婦、參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）旋即表態支持賀錦麗，裴洛西21日的聲明未提及賀錦麗引發外界關注，她於22日表態。

總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）...
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）...
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）...
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）...
總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
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總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
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總統拜登21日宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐。賀錦麗22日首次露面，在白宮參加NCAA冠軍隊伍慶祝活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

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