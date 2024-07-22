拜登宣布退選後持續神隱

拜登總統21日宣布退選之後持續神隱。圖為紐約一家雜貨店中販賣的報紙，頭版皆是拜登退選的消息。(路透)

福斯新聞網(Fox News)22日報導，拜登 總統21日宣布退選之後持續神隱，沒有公開露面或後續聲明，繼續因為確診感染新冠病毒而在德拉瓦州 居家隔離。

報導指出，根據公布行程，拜登21日透過社群媒體發表退選聲明時，正在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假屋隔離，當日並沒有安排公開行程。

拜登22日的公開行程顯示，上午10時將聽取不對媒體公開的每日例行簡報，並沒有公開亮相的行程。白宮 尚未公布拜登本周行程。

拜登上周確診之後便在德拉瓦州度假屋隔離，最後一次公開露面是7月17日搭機抵達德拉瓦州時。

白宮醫師歐康諾(Kevin O'Connor)19日透過白宮發表公開信指出，81歲的拜登完成抗病毒藥物Paxlovid第6劑服藥，仍有輕微乾咳、聲音沙啞，但症狀持續改善，脈搏、血壓、呼吸、體溫一切正常，血氧飽和度極佳，肺部乾淨無感染。

歐康諾指出，拜登感染KP.2.3變種病毒。根據疾病管制暨預防中心(CDC)統計，KP.2.3變種病毒感染約占全美新增染疫案例33.3%。

知情官員21日對美聯社指出，拜登本周將在白宮接待以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，但由於拜登確診，確切日期尚未敲定。

內唐亞胡22日啟程訪問華府，預訂24日在國會發表演說，此行也將與副總統賀錦麗見面。