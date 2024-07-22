紐時：賀錦麗出馬也難敵川普 拜登高齡不是唯一問題

拜登總統(右)與副總統賀錦麗。(路透資料照)

紐約時報22日分析，即使賀錦麗出馬參選，要打敗川普 還是不容易，最近幾項民調 顯示，選民感到憂心的問題其實並不只是拜登 年邁而已。

報導指出，絕大多數選民長期以來對賀錦麗並不青睞，截至目前為止，今年以來不論全國民調或決戰州民調，賀錦麗幾乎都落後川普，紐約時報與謝納學院(Siena College)在賓州進行的最新聯合民調顯示，可能參加投票的選民當中，僅42%對賀錦麗持正面看法，對川普存正面看法的受訪者有46%。2020年大選之前的相同民調，51%受訪選民對拜登有正面看法。

從民調數字看來，賀錦麗迎戰川普將與2020年大選局勢不同，當時走溫和派路線的拜登獲得絕大多數選民喜愛，這次選舉將與電視辯論會舉行之前拜登與川普對決的局面差不多，也就是川普微幅領先，選舉勝敗將由極少數選民決定。這些選民可能是民調專家稱呼的「兩邊都討厭者」(double haters)，對兩位候選人都不喜歡。

對於推派民調支持度低的拜登與川普一較高下，許多民主黨人在一年之前並不擔心，認為絕大多數美國人是反對「讓美國再度偉大」(MAGA)主張的，更覺得即使拜登施政滿意度差，川普再度執政機會渺茫。直到今春，拜登團隊仍自我安慰認為，選舉決勝關鍵將是民主，拜登雖有缺點照樣能夠連任。

然而，民調顯示，選民認為拜登有許多弱點，其中許多與年齡無關，絕大多數選民認為國家走在錯誤方向，經濟、政治體制都已破碎，民眾為了財務狀況與移民問題感到擔憂，這兩項則是川普在民調當中的強項。民調結果一再反映，美國民眾渴望改變。

種種考驗讓拜登不能僅憑著民主與墮胎權就能贏得選舉，選情比2020年大選之前更加嚴峻，當時選民最關切的問題是疫情以及種族動盪。

報導指出，賀錦麗在某種程度上有助於滿足選民對改變的期盼，但她畢竟還是拜登政府的成員，背負著雨拜登一樣的包袱，能否克服挑戰還有待觀察。

賀錦麗如果要克服挑戰，必須拿出樂觀、有希望的願景，並以具體可行的政策做為基礎，但她在2020年參選時，基本上卻沒能達到這些目標。