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民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

WSJ：為何押注81歲的拜登最後竟成史詩等級的失算？

記者顏伶如／即時報導
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

華爾街日報（WSJ）分析，選民認為81歲的拜登總統年齡太大，但盟友故意視若無睹，幕僚團則為拜登適任能力辯護，民主黨在黨內則剔除挑戰對手，導致押注拜登成了史詩等級的嚴重失算。

報導指出，2021年10月，拜登為了說服通過規模1兆基礎建設法案而與某些民主黨籍國會議員見面，但與會消息人士透露，拜登30分鐘談話語焉不詳，未能做出有力訴求，拜登離開會議之後，當時的眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)難掩挫折感，把拜登應該講的話對國會同僚重申一遍。

明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)回憶當時狀況說：「我記得那是第一次大家對於親眼所見感到震撼。」菲利普斯後來在民主黨總統初選挑戰拜登，但未成功。

華爾街日報報導，這場會議是拜登最後一次為了推動立法與民主黨眾院黨團見面。大約相隔三年後的現在，有著大約半世紀從政經驗的拜登，由於年事已高面臨各界壓力，宣布退出總統選舉。

為何民主黨差點就提名明顯有瑕疵的候選人？背後原因是盟友非常不願正視的。拜登幕僚努力消弭任何有關拜登身心狀況的疑慮，民主黨黨機器則將可能替代參選的候選人紛紛擊退，民主黨千方百計想要與前總統川普抗衡，但最後結果卻是一場史詩般的長年失算。川普歷經7月13日的槍手暗殺未遂之後，獲得共和黨一致支持成為總統候選人。

民調顯示，去年就有將近75%選民認為拜登太老已不適合連任，但民主黨層峰卻到最近幾個月才認清現實。德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)接受訪問時說：「過去幾個月很多事情我們未獲告知，讓我非常憂心。」

杜蓋特說，持續感到憂慮的是，不管基於任何原因，以過度保護、類似舞台監督的運作保護拜登，不僅剝奪美國民眾對於總統現況的深入了解，也使得民眾無法了解其他民選官員。

報導指出，許多民主黨國會議員過去三年來與拜登接觸非常有限，看到拜登電視辯論表現時詫異不已；某些內閣首長與拜登大約一個月才見一次。

辯論會前幾個月，拜登幕僚面對外界質疑拜登身心狀況時極為不悅，在私下談話中對批評者說，對拜登的疑慮遭到誇大，剛好中了共和黨的計。

一名民主黨金主說，最後三次活動看到的拜登講話時一再失神，經常以「隨便啦」(whatever)打斷句子，但當時沒有想太多，或許嘗試找藉口，因為沒人可出馬參選。

拜登 民主黨 眾院

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