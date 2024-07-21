澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在 X 上寫道，「我們尊重拜登總統今天做出的艱難但強有力的決定」 「我們將永遠感謝拜登總統的領導。他在歷史上最戲劇性的時刻支持我們的國家，幫助我們阻止普亭佔領我們的國家。」（美聯社）

拜登 宣布退選之後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在 X 上寫道，「我們尊重拜登總統今天做出的艱難但強有力的決定」 。 「我們將永遠感謝拜登總統的領導。他在歷史上最戲劇性的時刻支持我們的國家，幫助我們阻止普亭佔領我們的國家，並在這場可怕的戰爭中繼續支持我們。」

澤連斯基上周五與前總統川普通電話。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)敦促俄羅斯 人「關注」並「觀察」11 月美國大選將發生什麼。 俄羅斯親克里姆林宮小報《Life.ru》引述佩斯科夫的話說，「距離選舉還有四個月。這是一個很長的時期，期間可能會發生很多變化。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)稱拜登為朋友，蕭茲以強大的北約和密切的跨大西洋合作為例，表示拜登總統為美國、歐洲和世界取得了許多成就。

英國新任首相施凱爾(Keir Starmer)本月首次會見拜登，他表示，他知道拜登是根據他認為的「美國人民的最大利益」做出的決定。