我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年紀是最大敵人 拜登時不我予難堪退場

拜登退選 第一夫人吉兒貼愛心 孫女發文挺爺爺

年紀是最大敵人 拜登時不我予難堪退場

中央社／紐約21日專電
總統拜登經多番挫折高齡登上權力巔峰，但也因憤怨在81歲時難堪退場。（路透）
總統拜登經多番挫折高齡登上權力巔峰，但也因憤怨在81歲時難堪退場。（路透）

總統拜登在首場堪稱災難的辯論24天後，終於在民主黨資深議員、金主與海量輿論壓力下退選，回顧拜登超過半世紀的政治生涯，經多番挫折高齡登上權力巔峰，但也因憤怨在81歲時難堪退場。

紐約時報（New York Times）19日報導引述拜登（Joe Biden）貼身人員的形容，拜登掙扎是否選下去期間「憤怒、恐懼、尊嚴與後悔」等複雜情緒交織，面對潮水般要求退選，家人各有意見，貼身幕僚主張選到底的喧擾下，81歲的拜登在染疫隔離期間遲遲不願決定，並暗示選到底，如今終於意識到時不我予。在黨內議員逼宮，募款萎縮等嚴酷考驗下主動退選。

1972年，29歲的拜登當選德拉瓦州聯邦參議員，擔任議員期間兩度爭取總統提名未果。德拉瓦州位於美國東岸賓州、紐澤西州與馬里蘭州之間的海岸線上，面積狹小，人口僅約百萬，不具政治代表性，但出身小地方未影響拜登追逐權力的企圖心。

拜登在1988年與2008年初選因實力差距懸殊退選，2008年因與前總統歐巴馬（Barack Obama）同在參院外交委員會共事，獲提名擔任副總統，期間對年輕的歐巴馬展現忠誠，主導部分外交事務。

2015年，拜登與前國務卿喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）競爭提名激烈，拜登表面上以長子波伊（Beau Biden）病逝因素退出，但對未獲民主黨「菁英們」支持，喜萊莉最後卻落選的選舉結果，拜登從未釋懷，認為民主黨菁英式領導與國家脫節。

紐時報導，拜登當時宣布退出幾個月後，每天都在後悔。拜登在妻子吉兒（Jill Biden）與歐巴馬陪同下共同面對媒體宣布退出，表面上看來一切如常，但根據拜登身邊人士的說法，他當時對民主黨人排擠，一味支持另一參選者感到非常憤怒，這就和民主黨人在辯論後施壓手段如出一轍。

許多焦慮的民主黨支持者，包括投書要求拜登退選的好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney），都認為民主黨陣前換將仍可一搏，但川普（Donald Trump）遇刺與共和黨全國代表大會聲勢驚人，焦慮感持續壟罩全黨，黨內幾乎無人信任拜登能繼續走完3個多月，全國代表大會、兩場電視辯論與鐵人競選行程。

拜登政治立場中立不激進，36年國會議員生涯中，專注司法與外交事務，少對重大議題激烈表態，屬國會中的協調者，華爾街日報（Wall Street Journal）用「零售買賣式政治」形容他的風格。

拜登在國會期間從未處於民主黨權力核心。這種性格也反映在權力競逐上，拜登總能觀察局勢做出決定，但這次卻歹戲拖棚，幾乎摧毀民主黨的士氣與未來。

曾與拜登及歐巴馬共事的政治分析家艾克塞羅德（David Axelrod）形容，拜登肩上彷彿有個驅策他如何做決定的晶片，當中有部分承載他對那些不尊重他、要求他退選的人的憤怨，而那晶片就像引導他政治人生的電池組。拜登臉上不顯露憤怒情緒，但川普當家後，他經常感到後悔，認為那時他出馬就會贏。

拜登擔任總統期間，延續歐巴馬政府的政策，穩定疫情後的美國經濟，不過亮眼數據下，卻是選票的殺手「通膨」，這股民間不安情緒投射在移民議題上。軍事外交方面，拜登政府倉促撤軍阿富汗，未能阻止俄烏戰爭以及無預警發生以哈戰爭，都遭共和黨強烈抨擊。

拜登決定退選時，身邊僅剩貼身幕僚，接棒的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在他貼文前才獲通知，如今民主黨還得面對混亂的提名程序。

編輯推薦

拜登 民主黨 歐巴馬

上一則

賀錦麗表態爭取黨內提名 籲「團結美國擊敗川普」

下一則

澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴

延伸閱讀

彭一玲：拜登退選 「將國運視為比生命、名譽還重要」

彭一玲：拜登退選 「將國運視為比生命、名譽還重要」
拜登宣布退選 南加眾官員感謝其領導

拜登宣布退選 南加眾官員感謝其領導
路透：拜登一夜間改變心意決定退選 震驚白宮幕僚

路透：拜登一夜間改變心意決定退選 震驚白宮幕僚
拜登退選 第一夫人吉兒貼愛心 孫女發文挺爺爺

拜登退選 第一夫人吉兒貼愛心 孫女發文挺爺爺

熱門新聞

川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」
4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季
日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」
「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院