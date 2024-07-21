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老友曼欽也籲拜登退選 「這已不是我認識的民主黨」

三中決定起草背景 習：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

老友曼欽也籲拜登退選 「這已不是我認識的民主黨」

世界新聞網王若馨/即時報導
拜登總統(左)與西維州聯邦參議員曼欽。(美聯社資料照)
拜登總統(左)與西維州聯邦參議員曼欽。(美聯社資料照)

西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)加入四位參院民主黨同僚的行列，公開呼籲拜登(Joe Biden)總統退選。

與拜登是幾十年老友的曼欽，周日在有線電視新聞網(CNN)的「國情咨文」(State of the Nation)節目中表示，「我懷著沉重的心情做出了這個決定。我認為是時候將火炬傳遞給下一代了。」

曼欽表示，民主黨應該有一個公開的程序來挑選新的2024年總統候選人。

曼欽於5月離開民主黨，但仍與民主黨一起參加黨團會議；他說：「我認為民主黨有很多人才，大家都在討論性別與種族，但我覺得這與性別及種族無關，這是關於這個職位，這基本上是關於我們是誰。我離開了民主黨，因為這已經不是我從前認識的民主黨。」

被問到西維吉尼亞州選民，對同樣來自阿帕拉契山一帶的共和黨副總統參選人范斯(J.D. Vance)感受時，他說：「我認為范斯與我們氣味相同，我在阿帕拉契的另一個時代長大，但我能理解。我看到我所在的西維吉尼亞州起了翻天覆地的變化，在過去80年，這個州一直是支持民主黨的州，但發生了什麼事？」

「我的一位同事問我，喬，西維吉尼亞州民主黨人怎麼了？我說，他們才想問華府到底是怎麼了。」

「西維吉尼亞州擔負起了繁重任務，他們開採煤炭、製造鋼鐵、槍支船舶，建立起了中產階級，他們很愛國，願意為自由流血犧牲生命，他們付出了他們所擁有的一切，現在突然之間，這些人被指責不夠好、不夠聰明、不夠環保？老天，沒有人比他們給得更多，為什麼把他們拋在後面？」

公開呼籲拜登退選的聯邦參議員還包括佛蒙特州的威爾契(Peter Welch)、 蒙大拿州的泰斯特(Jon Tester)、新墨西哥州海恩瑞希(Martin Heinrich)及俄亥俄州布朗(Sherrod Brown) 。

影片來源：YouTube CNN

西維吉尼亞州 民主黨 曼欽

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