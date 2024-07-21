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躲過暗殺後首度登台造勢 川普：我為民主挨子彈

中央社大急流城20日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普(右)與副總統候選人范斯出席在密西根大急流城舉辦的造勢活動。(路透)
共和黨總統候選人川普(右)與副總統候選人范斯出席在密西根大急流城舉辦的造勢活動。(路透)

前總統川普20日展開自從遭到暗殺未遂以來的首場造勢活動時，駁斥有關他是民主威脅的疑慮，以得意口吻告訴歡欣鼓舞的群眾說，「上周我為民主挨子彈」。

法新社報導，川普在搖擺州密西根州對數以千計熱情支持者演說時，駁斥有關他與「2025年計畫」（Project 2025）有關說：「我絕不是極端主義者。」這是親近川普人士所提出、立場激進的影子宣言，被敵對陣營描繪成為具威權主義色彩的右翼願望清單。

與此同時，確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的總統拜登於居家隔離同時，仍得力抗民主黨內要求他退選的壓力。

川普拿這件事嘲諷民主黨，對超過1萬2000名支持說：「他們想不出來誰才是他們的候選人…這傢伙得到選票，現在他們又要拿走，這就是民主。」

這位共和黨總統候選人右耳看起來包上新的、更小片的肉色繃帶。儘管又回到典型、漫無邊際的「川式」說話風格，由於這是他躲過暗殺一周之後首度登台，使得這場造勢活動格外引人注目。

儘管幾乎看不出執法部門有增加部署的跡象，特勤局（Secret Service）因上周川普賓州造勢活動遇刺而蒙受質疑後，據報20日在密西根州大急流城（Grand Rapids）溫安洛體育館（Van Andel Arena）的這場造勢維安戒備森嚴。

川普 民主黨 密西根州

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