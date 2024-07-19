我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

川普副手選范斯採「美國優先」 能否重塑美中台關係？

編譯俞仲慈／即時報導
前總統川普(左)選擇39歲的聯邦參議員范斯(右)擔任競選總統的搭檔，分析人士認為是出於加強反中立場的考量。圖為兩人18日一起出席共和黨全代會。(路透)
前總統川普(左)選擇39歲的聯邦參議員范斯(右)擔任競選總統的搭檔，分析人士認為是出於加強反中立場的考量。圖為兩人18日一起出席共和黨全代會。(路透)

前總統川普與俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance，前譯萬斯)確定成為共和黨正、副總統候選人後，外界對於這對新搭檔採取「美國優先」(America First)的外交政策，若當選後能否重塑美中台關係，密切關注。

根據有線新聞台(CNN)報導，范斯17日在共和黨全國代表大會(RNC)發表約40分鐘的演說，直接提及中國並強調中國對美國經濟的負面影響：「我們要再度重建工廠，我們要保護美國勞工薪資，阻止中國共產黨在美國人的支持下，建立中產階級。」

報導指出，雖然范斯並非華府反中鷹派，但有觀察家認為川普選擇39歲的范斯擔任副手，也是出於加強反中立場的考量。

因此范斯反中立場與川普如出一轍，並公開點名中國是「美國最大威脅」，甚至直言，若中國攻擊台灣，美國向烏克蘭提供的防空系統恐不利於援助台灣防禦，極力主張迅速結束俄烏戰爭，以便全力處理中國問題。

因此川普-范斯這對新搭檔若在11月大選勝選，外界認為美中台三方關係可能發生變化，尤其北京政府被問及川普與范斯近日的反中言論時，一再強調：「反對中國成為美國大選的一個議題」。

雖然川普曾多次言明「尊重」並「喜歡」中國領導人習近平，不過其任內重建對中政策，將中國視為競爭對手，直接發起科技與貿易戰。

川普還聲稱若當選將擴大美中經濟對抗，甚至傳出對中國進口商品課徵60%關稅，不過川普日前接受彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)訪問時否認，但表示可將關稅提高至50%左右，以鼓勵美國企業在國內生產。

相較於民主黨拜登政府除了繼續對中國商品提高關稅外，仍致力穩定美中關係，香港大學智庫「當代中國與世界研究中心」(Centre on Contemporary China and the World)研究員布萊恩·黃(Brian Wong，音譯)直言：「對於一個比現任民主黨政府更無合作互動意願的共和黨新政府，中國當局可能已在擬定新計畫與因應對策。」

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)則認為川普不太可能「改變美國對台政策基本面或忽視台灣安全」，並補充道：「無論誰當選都不會對中友好，北京至少會青睞拜登的可預測性與穩定性。」

川普 范斯 共和黨

上一則

批川普「黑暗」演說 拜登發表聲明：期待下周重返競選活動

下一則

媒體評川普90分鐘演說「冗長」 川粉上半場眼中帶淚、下半場閉目養神

延伸閱讀

全代會觀察／演說加戲又搞對立 川普還是川普

全代會觀察／演說加戲又搞對立 川普還是川普
看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜
感謝摔角明星撕衣力挺 川普提名演說5大亮點一次看

感謝摔角明星撕衣力挺 川普提名演說5大亮點一次看
競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價

不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價