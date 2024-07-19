我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酷暑保持個人衛生 醫生建議洗溫水澡、穿毛襪？

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

川普保護費說受關注 衛報：台灣不會輕言放棄晶片霸權

編譯易起宇／綜合外電
英國衛報報導，台灣在晶片業上擁有的霸權對台灣國安來說很重要，不可能輕言放棄。 路透
英國衛報報導，台灣在晶片業上擁有的霸權對台灣國安來說很重要，不可能輕言放棄。 路透

前總統川普日前指責台灣搶走了美國的晶片生意事業，讓台灣半導體成為了關注焦點。英國衛報報導，對台灣來說，半導體產業是國家安全的重要命脈，沒有理由輕言放棄。

川普本周接受彭博採訪表示：「他們（台灣）拿走了我們幾乎100%的晶片生意。我們不應讓這種事情發生。」他用這種說法提出質疑，若他11月再度當選總統，美國是否還要繼續對台灣的長期支持。

衛報指出，川普這番說法被台灣某些人士比喻成如同黑幫索討保護費。雖然他的說法幾乎沒有任何證據支持，但不可否認的是，台灣確實主導了全球晶片業最尖端部分幾乎100%的市場。

台灣生產了全球約90%的最先進半導體，主要都是來自台積電製造；台積電是全球最大晶片代工廠，也是蘋果和輝達（Nvidia）的主要供應商。

華府智庫蘭德公司政治學家郭泓均（Raymond Kuo）表示：「台灣單純就是在競爭中贏過了其他國家。」

衛報指出，台積電這類製造商仰賴專注於研發和提升效率來贏得市場，設法比對手在更小的晶片上塞入更多電晶體。台灣勞工的教育水準很高，而且對這個薪資相對生活成本偏低的社會來說，半導體工作的薪水很高，但也特別操勞。台灣的勞動保護法遠弱於美國和其他國家。對台灣人來說，在台積電或類似公司工作，被視為一份有聲望且前途光明的工作。

郭泓均說：「（台灣公司）可以讓碩博士每天輪班三班來運作晶圓廠。當地也有為了支持晶片製造商而建立的二級產業生態系。」

雖然其他國家已試圖趕上，但眾多報告卻顯示，差距實際上是在擴大。在新冠疫情期間爆出全球晶片短缺危機後，許多國家嘗試分散晶片來源，主要是透過讓台灣公司到海外設廠，但卻並未取得太大成功。

在美國獎勵措施下，台灣將部分晶片生產移到美國。台積電正斥資數十億美元在海外設廠，包括斥資650億美元在美國亞利桑那州建設三座工廠。但來自亞利桑那州工廠內部的報導已揭露美國在複製台灣模式上的挑戰，包括在對勞工權利和勞工要求上的態度不同。

台積電創辦人暨前董事長張忠謀曾說，美國設廠的成本將遠高出許多，並形容這是一項「昂貴、浪費的徒勞行為」。

台灣在這個實質為全世界提供動力的零件上的主導地位，引發了一些對全球供應鏈脆弱性的擔憂，尤其是如果哪天中國大陸領導人下令攻台。

郭泓均說：「我能想像北京用對這些生產設施的控制來強迫其他國家接受其征服。半導體將成為北京用於對其他國家進行經濟或政治威脅的另一個槓桿點。」

但對台灣從國安角度來說，擁有主導地位是件好事。地緣政治觀察家經常將台灣的半導體產業稱為「矽盾」，以激勵國際社會保護台灣不受北京掌控。

郭泓均說：「多元化意味著其他國家保衛台灣的理由減少。當你可以輕易換到其他供應商時，為什麼還要保衛台灣呢？」

針對川普言論，台灣官員強調了牢固的台美關係和在晶片領域的廣泛國際合作（台灣有多家外國晶片公司），但也表示希望將研發留在本土，並繼續保有行業霸權。

晶片 台積電 川普

上一則

微軟系統全球大當機 4大重點一次看

延伸閱讀

川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一

川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一
看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜
川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命
紐時：從黨綱到全代會運作 川普團隊政治手腕更成熟了

紐時：從黨綱到全代會運作 川普團隊政治手腕更成熟了

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象