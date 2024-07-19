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微軟系統全球大當機 4大重點一次看

中央社紐約19日綜合外電報導
圖為新州紐瓦克機場C航站，聯合航空的員工在顯示藍色錯誤畫面的離港監視器前等待。路透
圖為新州紐瓦克機場C航站，聯合航空的員工在顯示藍色錯誤畫面的離港監視器前等待。路透

微軟Windows作業系統今天大規模當機，在全球各地釀成混亂情況，銀行、媒體和航空公司都成為受害者，資安公司Crowdstrike已承認造成問題，目前所知概況整理如下。

事件經過

路透掌握Crowdstrike向客戶發布的警告，內容寫道其軟體Falcon Sensor造成微軟（Microsoft）的Windows作業系統當機，螢幕呈現藍色畫面，這種情況被稱為「藍白當機畫面」（Blue Screen of Death）。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，許多航班停飛，旅客在機場大排長龍、行程遭延誤，商店和通訊也受到影響。

Crowdstrike承認，是他們的一項更新行動導致這次問題，影響到以Windows運作的裝置。微軟則表示正在採取「緩解措施」來應對當機「持續帶來的影響」。

事發原因

Crowdstrike執行長庫茲（George Kurtz）表示，這次問題是在針對Windows裝置進行「內容更新」時的一個「缺陷」所造成，「目前已找出問題且將其隔離，並已部署解決方案」。

庫茲還說，這些問題沒有影響到其他作業系統，強調「這不是資安事件或網路攻擊」。

不過先前已有廣泛報導指出，生產防毒軟體的Crowdstrike曾發布過一次軟體更新造成Windows裝置當機。

Crowdstrike是什麼公司？

Crowdstrike並不那麼家喻戶曉，卻能在全球造成如此大規模混亂，提醒我們現代數位基礎設施的複雜性。

總部位於美國德州奧斯汀（Austin）的Crowdstrike與現代許多科技公司一樣，創立的時間並不長，僅有13年歷史，但已發展為一家擁有近8500名員工的企業。

Crowdstrike身為網路安全服務供應商，往往是客戶在遭遇駭客攻擊後雇來處理後續問題。但這次卻是其軟體更新的瑕疵惹禍，使得這家通常是資訊科技（IT）問題解決辦法之一的公司，反而成為問題源頭。

由於Crowdstrike的每位客戶都是龐大組織，因此受影響的個別電腦數量難以估計。

根據知情人士說法，若要解決問題，很可能必須將辦法各別套用到每一台受影響的裝置，使得各地IT部門頭痛不已。

受影響的對象

路透報導，這場全球當機在國際間數個不同產業都造成運作受阻，從西班牙的機場、美國的航空公司到澳洲的媒體和銀行。澳洲和紐西蘭政府及數個美國州政府也都遭遇問題。

美國的美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）和廉航忠實航空（Allegiant Air）皆以通訊問題為由停飛航班。

而在英國，當地主要電視新聞頻道之一天空新聞網（Sky News）今天也因此停播。

微軟 澳洲 資安

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