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拜登終萌生退意3關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

記者顏伶如／即時報導
拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)19日接受MSNBC新聞頻道晨間節目「早安，喬」(Morning Joe)專訪時說，拜登總統絕對仍在參選。(截取自MSNBC YouTube)
拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)19日接受MSNBC新聞頻道晨間節目「早安，喬」(Morning Joe)專訪時說，拜登總統絕對仍在參選。(截取自MSNBC YouTube)

儘管黨內要求退選聲浪漸增，拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)19日接受MSNBC新聞頻道晨間節目「早安，喬」(Morning Joe)專訪時說，拜登總統絕對仍在參選。

珍迪隆說，拜登就是能夠打敗前總統川普的「最佳人選」。

她說，拜登是民主黨提名候選人，也將是連任總統。她表示，對競選團隊來說，過去一周確實頗為艱辛，由於確診新冠病毒而在隔離中的拜登，下周就會恢復跑選舉行程。

珍迪隆表示， 競選團隊是以拜登-賀錦麗搭擋而建立的。

節目主持人米卡‧布里辛斯基(Mika Brzezinski)詢問拜登是否仍然繼續參選，選舉計畫又是如何。珍迪隆回答：「絕對的，總統仍在參選。」

珍迪隆說，拜登多次強調仍在選舉，從川普18日晚間在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)的演講看來，「他還是2020年時的同一個人」。

珍迪隆指出，拜登想要打敗川普的決心，如今比以前更加堅定，競選團隊的成立就是針對選情緊繃而設計，如同目前處境一樣，「我們看到向前邁進的道路」。

珍迪隆表示，競選團隊有著「各種不同的致勝之道」，兩名候選人之間有著明顯對比。她說，許多人看到川普的感覺並不喜歡，記得為何川普對國家帶來威脅，越來越多人在電視辯論會之後看到拜登，知道他參選是為了要贏，而且拜登是能贏的。

拜登 川普 民主黨

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