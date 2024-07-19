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拜登終萌生退意3關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛

WSJ：民主黨高層預做準備 以沒有拜登的前提力拼選舉

記者顏伶如／即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

華爾街日報報導，民主黨高層已經預做準備，要在沒有拜登總統的前提之下力拼今年選舉，某些黨內人士18日紛紛表示，拜登退選已不再是「會不會退」的問題，而是「何時宣布」，因為民主黨內最新民調顯示拜登支持度全面慘敗。

消息人士說，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)對幾位重量級金主說，已經針對拜登退選積極籌備後續行動。蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)成了第二個公開呼籲拜登退選的民主黨籍聯邦參議員，尋求連任的泰斯特被評估選情艱困，前總統川普2020年大選時在蒙大拿州得票率領先拜登10%以上。

華爾街日報報導，民主黨民調機構「藍玫瑰研究」(Blue Rose Research)公布最新民調顯示，拜登不但在所有搖擺州都落後川普，在新罕布夏州、明尼蘇達州、新墨西哥州、維吉尼亞州、緬因州則是落後川普或兩人平手。在新澤西州，拜登支持度僅領先川普2.9%。

2020年投票給拜登的選民當中，有28%認為民主黨官員對於拜登身心狀態能否勝任說謊，搖擺選民(swing voters)當中則有52%持相同看法。

調查結果顯示，共和黨抨擊副總統賀錦麗對拜登健康狀況並未誠實以告的策略，對選民來說頗為有效。

知情人士指出，華爾街金融家與民主黨金主17日在曼哈頓見面，討論決定暫時不再為民主黨任何選舉捐款，直到拜登退選為止。另外，過去兩周以來，某些民主黨金主已告訴舒默、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)以及前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)，不會為民主黨總統選舉或國會選舉繼續捐款或幫忙募款，除非拜登退選，民主黨陣營為此士氣低落。

民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員史密斯(Adam Smith)以退休摔角明星浩克霍根(Hulk Hogan)18日現身共和黨全國代表大會(Republican National Convention)舞台為例指出，共和黨從選戰初期就把這次大選定調為「強者」與「弱者」之間的競爭，安排霍根上台完全符合共和黨陣營的基調，而且拜登又剛好出現健康問題。

民主黨籍加州聯邦眾議院眾議員柯斯塔(Jim Costa)18日表示，為了國家利益著想，如今已到了拜登交棒給下一代的時候。

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