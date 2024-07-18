川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」

CNN報導，據兩位熟悉的消息人士透露，前總統川普 和烏克蘭 總統澤倫斯基已安排在周五進行電話通話。

這通電話將標誌著他們自川普離開白宮以來的首次通話，其背景是歐洲擔心如果川普贏得11月總統選舉，川普對烏克蘭戰爭的政策將會是什麼。

其中一位消息人士警告稱，日程安排經常發生變化。消息人士稱，關於共和黨提名人與烏克蘭總統通話的適當時間已經討論了一段時間。

川普一再表示他可以在一天內解決烏克蘭戰爭，但目前尚不清楚他將如何尋求和平。

川普在上個月與拜登的美國有線電視新聞網辯論中，川普表示普亭 的協議條款— — 其中包括烏克蘭放棄目前被俄羅斯佔領的四塊領土— — 是「不可接受的」 。

但這位前總統及其盟友也批評美國對基輔的軍事援助。

澤連斯基上周在美國時表示，「每個人都在等待 11月」，包括普亭。他還表示，拜登和川普「非常不同」，但都支持民主，這就是為什麼他聲稱：「我認為普亭會討厭他們兩人。」

上周，川普在不到六個月的時間內第二次會見了匈牙利總理歐爾班。這次訪問距離歐爾班在莫斯科會見普亭不到兩週。會後，歐爾班告訴歐洲領導人，川普「準備好充當俄羅斯和烏克蘭之間的和平調解人」。

▼收聽播客版(Podcast)：