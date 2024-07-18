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WSJ：2028大選前哨戰已在共和黨全代會啟動

記者顏伶如／即時報導
在威州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會第三天的現場。路透
在威州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會第三天的現場。路透

華爾街日報18日報導，正在舉行的共和黨全國代表大會(Republican National Convention，RNC)裡，2028年大選前哨戰已經啟動，包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、德州聯邦眾議員韓特(Wesley Hunt)在內等躍躍欲試的有志之士，紛紛在不與前總統川普搶風頭的前提下，爭取愛阿華州黨代表支持。

俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)獲得川普挑選為競選副手，但某些愛阿華州共和黨高層說，如果范斯決定爭取2028年共和黨提名，不見得能擋得住其他挑戰者出現。代表愛州參加這次全代會的保守派倡議人士薛福勒爾(Steve Scheffler)表示，范斯爭取2028年提名雖有優勢，但不見得能夠稱霸全場。

前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)17日在一場與愛州黨代表的聚會上稱讚范斯，並稱范斯讓共和黨有高度機會能夠改造國家。金瑞契說：「我們需要連續的12年。」金瑞契的12年是指川普執政4年之後范斯接棒再做8年。

共和黨愛阿華州黨部主席考夫曼(Jeff Kaufmann)說，阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)都將拜會愛州黨代表。另外，考夫曼則計畫與維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)私下會面。

柯頓與龐培歐2021年都曾走訪愛阿華州，直到川普再次參選的態勢趨於明朗才停止。

2024年共和黨總統初選期間，拉馬斯瓦米在愛州舉辦造勢活動次數超過其他候選人，後來因為表現不佳而退選，改為支持川普。

德桑提斯17日對愛州黨代表發表談話時，重點擺在批評拜登總統，並未提及未來是否參選。德桑提斯在演說中高度讚揚愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)，雷諾茲在初選期間為德桑提斯背書。

德桑提斯投入巨額經費參加共和黨2024年初選，鎖定愛州黨代表爭取勝利，但開票結果卻大幅落後川普而排名第二。德桑提斯在新罕布夏州初選之前宣布退選，改為支持川普。

愛阿華州聯邦眾議員紐恩(Zach Nunn)表示，有意問鼎白宮者對於愛阿華州的討好動作從來不曾停止，除了在全代會期間與愛州黨代表見面之外，有時則參加在愛州的募款活動或走訪愛州的年度集會。

韓特過去兩年頻頻走訪愛州，他對當地媒體表示，常到愛州是為了探視家人，而非有問鼎白宮的打算。

▼收聽播客版(Podcast)：

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 川普 愛阿華州

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