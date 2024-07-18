紐時：從全代會運作 看出川普與團隊政治手腕更臻成熟

共和黨總統候選人川普(前中)與競選團隊在共和黨全代會舞台上。(路透)

紐約時報 18日報導，前總統川普 掌控共和黨 ，這次全代會迅速通過川普團隊版本的政策綱領，與會代表一律交出手機避免消息走漏，從各種操作可以看出川普以及川普團隊的政治手腕比以往更臻成熟。

報導指出，川普很早之前就希望2024年要推出截然不同的共和黨政策綱領，上周提早抵達密爾瓦基準備參加全國代表大會(Republican National Convention，RNC)的黨代表，很快就見識到川普改革共和黨的決心。與會代表才剛報到沒多久，手機就遭沒收放入密封袋，然後收到一份由川普團隊擬訂的精簡版政策綱領。

消息人士說，川普透過電話對黨代表們說「你們最後要通過的綱領就是這份」、「必須迅速通過」。川普團隊的提案數小時內便獲得政策委員會背書，知情人士指出，這一切都發生在黨代表還沒領回手機之前。

▼收聽播客版(Podcast)：

報導指出，政策委員會以84票對18票通過川普團隊版本的政策綱領。新版綱領對於墮胎的文字較以前立場軟化，語帶模糊地提到同性戀轉變治療時則使用舊版文字，有關降低國債的段落則刪除某些內容，最值得注意之處則是並沒有任何特別條款或要點。

紐約時報分析，川普團隊耗時數月，以果決效率克服任何異議，最終出現的結果反映了川普與川普團隊的政治手腕比從前更加成熟。

川普上台最初幾年遭遇重重阻撓，川普意見多次被顧問團打回票，提案在國會遭遇挫折。如今川普已是政壇老鳥，近十年來將反對力量消滅殆盡，整肅出現二心的同僚，以個人形象主導共和黨。

報導指出，川普團隊運籌帷幄下通過的共和黨正式版本政策綱領，讓人看到身為總統候選人的川普對於懷抱願景越來越有自信，身邊圍繞的幕僚不但熟稔規則， 還懂得如何運用規則。

如果川普重返白宮，這套政策綱領將是川普再次執政的治國藍圖，共和黨將言聽計從，川普任內改革的聯邦司法制度屆時也將發揮助力。

川普資深競選顧問拉希維塔(Chris LaCivita)說，共和黨如今已經川普的政黨，「川普在共和黨留下深刻烙印，坦白講，他其實在2016年與2020年就應該對共和黨做到這些在2024年終於完成的目標」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點