紐時：全代會連續3天幫忙軟化形象 川普今晚自己發言

共和黨總統候選人川普(左)與孫輩在全代會中合照。(路透)

紐約時報 18日分析，共和黨 全國代表大會(Republican National Convention，RNC)連續三天安排一連串來賓演講，幫忙為長年以來個性有稜有角的前總統川普 軟化形象，周四晚間終於輪到川普親自發言。

報導指出，川普從政近十年行事風格向來尖銳，勇於打破常規，成為美國政壇特例，共和黨全代會規畫有著明確目標，要讓川普降低威脅性，溫和派選民與婦女願意接受。如果川普要在11月大選打敗拜登總統，過去因為川普言行而疏遠的溫和派選民與女性選民，正是川普必須積極爭取的重要族群。

報導指出，共和黨全代會為川普扭轉形象的作法，包括播放川普隨著「Y.M.C.A」歌曲起舞的影片還有與美軍擁抱的畫面，川普17歲長孫女凱伊(Kai Trump)與副手范斯(J.D. Vance)等來賓演說裡，一再強調川普歷經槍手暗殺未遂事件後已經變成不一樣的人。

范斯在演講中說：「他們說他是個暴君，他們還說不惜一切代價要阻止他。但他是怎麼回應的呢？就在差點因為槍手企圖暗殺而喪命的緊要關頭，他呼籲全國應該團結一致，全國要保持冷靜。」

紐約時報分析，現實裡的川普與共和黨全代會描繪的川普出現落差，恐怕不是靠著共和黨改革就能彌補，因為川普在競選期間一再揚言，若能重返白宮將對政敵展開報復，並將這場選舉定調為「終戰」(final battle)。

自從2016年踏入政壇以來，川普多次被認為可能轉型變成較傳統的政治人物，但川普不管橢圓形辦公室發言或社群媒體發文，卻經常引起反彈。紐約時報與謝納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，55%受訪選民並不喜歡川普。

報導指出，共和黨全代會連續三晚為川普重塑形象的策略是否奏效，川普周四晚間接受提名時發表演講將是考驗；長年擔任川普資深顧問的凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)坦承，川普個性讓許多選民感到卻步，但「如果沒有這樣的個性，我們就沒辦法推動那些政策」。

紐約時報分析，全代會前三天的來賓演說中，對川普最為強而有力的推崇出自於川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。她呼籲美國民眾不要理會媒體呈現或反對人士描述的川普，把重點放在身為父親及祖父的川普。

賴拉‧川普說，永遠不會忘記川普遭到定罪的隔天，在川普大廈(Trump Tower)準備搭電梯下樓對媒體發表談話前，她的兩個孩子拿著圖畫跑去給爺爺看，並與爺爺擁抱。她說：「即使經歷那麼多事情，他在當下就是一個享受著天倫之樂的祖父而已。」

她指出：「川普的這一面很多人並沒有看到。」

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