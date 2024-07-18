華爾街日報社論：川普若勝選 能否比上一次執政更好？

前總統川普在第三天的共和黨全代會。(路透)

前總統川普 將三度獲得共和黨 提名成為總統候選人，華爾街 日報編輯委員會(The Editorial Board)17日晚間在社論寫道，總統執政第二任期很少成功，川普勝選也可能明年1月馬上面臨跛鴨(lame duck)，如果川普大勝之際共和黨同時拿下參眾兩院，川普則能比其他連任總統擁有更多立法空間；對於川普再度執政的最大疑問則是，川普是否從前次經驗記取教訓，第二任期以不同方式處理問題。

華爾街日報編輯委員會指出，川普第三度問鼎白宮出現一個令人值得欣慰的跡象是，競選團隊打了一場有條有理的初選勝仗，面對強勁對手挑戰依然輕鬆脫穎而出，川普難得展現自我克制，隔岸觀火坐看民主黨內自相殘殺，在共和黨內則避免與同僚齟齬。

文中分析，川普邀請初選對手、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在共和黨全代會演講，就是爭取海理郊區選票的重要手段。

華爾街日報編輯委員會指出，川普這次參選的危機則是，共和黨已經沒有政治理念，任憑川普個人意念主導，共和黨的經濟政策充滿各種相互矛盾的減稅及增加關稅提議；川普挑選的副手對於工會領袖的支持超過對企業雇主的支持，川普希望終止海外戰爭卻沒提供具體方案，「川普的政策到底為何，我們只能等著看」。

社論文中指出，川普再度執政的另一個風險是準備展開復仇計畫，倘若川普果真於第二任期找仇家算帳，則很快將出現政治塹壕戰與民意兩極化，共和黨恐怕將在期中選舉全軍覆沒，川普又將面臨彈劾。

華爾街日報編輯委員會指出，如果川普尋求的復仇就是執政成功，那麼川普二度上台就有更多機會出現更好的治理表現。

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員瑪麗亞‧沙拉薩(Maria Elvira Salazar)對媒體表示，川普相信上帝賜予再次機會，相信上帝讓他保住性命，「我覺得他已經是完全不一樣的人」。

沙拉薩說：「上了年紀才改變信仰並不多見，尤其是在政治圈，但現實狀況很難說。」

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