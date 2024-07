人生逆轉勝攀政治高峰 川普副手范斯將登場演說

川普副手范斯。(美聯社)

39歲的聯邦參議員范斯 來自社會底層,名校畢業後走入政壇,如今成為川普 副手。他今天將發表獲提名演說,屆時會火力全開炒熱共和黨情緒,把自身經歷與「美國再次偉大」連結。

俄亥俄州 聯邦參議員范斯(J.D. Vance)自15日獲川普(Donald Trump)欽點以來,持續在共和黨全國代表大會上露臉,今天是他首次在約2400名黨代表、數千名與會者及百萬名觀眾面前以副總統參選人的身分「初試啼聲」。

美國福斯新聞頻道(Fox News)今天報導,登台前幾小時,范斯在一場活動上說,他屆時將強調把川普再送入白宮的必要。

一位在范斯政治圈內的消息人士告訴福斯新聞:「預計演講將主要聚焦於他的個人經歷及令人難以置信的生命故事,並將其與美國優先議程連結。」

另一位消息人士也說,演說內容將「把他的生活經驗與川普的政策連結。融入他親身經歷的艱苦成長過程」,這些經歷塑造了他對許多重大議題的看法,包括貿易、移民、結束不見終點的戰爭、芬太尼和毒品,以及通貨膨脹對經濟弱勢造成最大傷害等。

范斯的故事始於俄亥俄州西南部的藍領家庭。爸媽早早離婚,媽媽多年來飽受藥癮及酒癮之苦。高中畢業後,范斯加入陸戰隊,並在伊拉克服役。退役返鄉就讀俄亥俄州立大學(Ohio State University),再進入耶魯大學法學院(Yale Law School)。

范斯法學院畢業後搬到舊金山,在身家億萬的創投者提爾(Peter Thiel)的風險投資公司任職,提爾也是范斯2022年打選戰的大金主。

轉入政壇前,范斯因2016年出版的回憶錄「絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生」(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)一舉成名。這本書曾在紐約時報暢銷書排行榜上停留74週,也翻拍成Netflix同名電影。

「絕望者之歌」不只描繪美國白人勞工階級的掙扎,也突顯許多川普的藍領支持者的價值觀。

由於川普只能再做一任,若當選總統,副手4年後有機會扶正,共和黨內不少人躍躍欲試,商界出身的北達科他州長柏根(Doug Burgum)與古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)傳出有意角逐。其中范斯及盧比歐都曾抨擊川普。

從「絕不支持川普」到「讓美國再次偉大(MAGA)」傳人,范斯立場的髮夾彎可說是過去10年來共和黨轉變的縮影。8年前,川普首次參選時,范斯尖銳抨擊,甚至質疑川普是「美國版希特勒」。

如今,范斯在方方面面成為「讓美國再次偉大」的代言人。政策上,范斯滿足川普所有的要求。他走民粹主義保守路線,擁有民族主義的「美國優先」外交立場及世界觀。此外,光是出身,他就能引發藍領選民共鳴。

風格上,范斯不怕為川普挺身而出。無論是為川普最具爭議的言論辯護,還是因為川普身上背罪而抨擊司法不公,范斯都是音量最大的那位。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」(Punchbowl News)昨天報導,被問到川普時,其他共和黨參議員會迴避、轉移話題,或說「沒看到那則推文」,還有人繞路以免遇到記者。而范斯總是渴望在國會大廈為川普而戰。