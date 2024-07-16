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拜登批范斯「川普複製品」 團隊指他為右翼極端分子

中央社華盛頓15日綜合外電報導
前總統川普(左)與其副手人選范斯在共和黨全代會。(路透)
前總統川普(左)與其副手人選范斯在共和黨全代會。(路透)

拜登總統15日將競選對手川普新選出的副手搭檔范斯（J.D. Vance）批評為川普的「複製品」。拜登的競選團隊也以「極右派『讓美國再次偉大』（MAGA）極端分子」稱呼范斯。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在準備飛往內華達州（Nevada）之前接受媒體記者訪問時，被問及對於川普（Donald Trump）挑上俄亥俄州聯邦參議員范斯擔任副總統候選人有何看法，他回答指對方「在各項議題上是個川普複製品」，「我看不出（兩者）有任何差別」。

拜登還表示，范斯「關於勞工議題很會說但不一定會做。如今他和川普都想向中產階級家庭收更多稅，同時推動給富人更多減稅」。

拜登的競選團隊則指出，范斯「否認2020年（總統）選舉結果、支持全國墮胎禁令，且投票反對（保障民眾）取得體外人工授精（IVF）服務權利」。

再戰白宮的川普昨天宣布副手為現年39歲的范斯，看中這位去年才進入參議院的年輕新星為共和黨開拓票源，並透出期盼他能接棒「川普路線」的氛圍。

「紐約時報」（The New York Times）等媒體報導，范斯在矽谷創投圈時因撰寫回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）而聲名大噪。這本書描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城（Middletown）成長經歷，所述內容成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵，推出後受全美關注與迴響。

川普 拜登 俄亥俄州

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