川普搭檔范斯5大經濟願景：與共和黨同中有異的民粹主張

俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）獲選為川普競選搭檔，但他有些經濟政見與典型的共和黨主張大異其趣。路透

川普 挑選俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，但范斯的經濟願景卻與典型的共和黨 政見不完全一致，他主張獨樹一格的經濟民粹主義，包括他支持工會和力挺反托辣斯法規的立場。

以下是華盛頓郵報整理的范斯五大經濟願景：

一、減稅

如果川普11月勝選，范斯可能力挺他再度大幅減稅的計畫。川普2017年簽署實施的減稅法部分將於明年到期，川普已承諾當選後予以延長效期。

不過，范斯的一些行動顯示，他與共和黨的傳統稅務政策有別。例如，今年稍早，他提出旨在限制大型企業合併的法案，並提案對大學校產基金課稅。最令人詫異的是，2021年一些商界領袖醞釀對共和黨主導修改州投票法採取反制行動後，范斯竟呼籲對企業加稅，讓許多企業主管和共和黨金主錯愕。

二、提高關稅

范斯積極為川普的激進貿易提案辯護。他曾指出，築起貿易保護壁壘，對美國經濟重新定位至關重要。他認為，美國經濟目前太過依賴服務業和金融業，卻犧牲了製造業及重工業。2021年，范斯與時任川普首席貿易顧問賴海哲聯名在媒體發表評論，倡議對北京採取更強悍的貿易措施，並嚴詞批評美國企業剝削「廉價外勞」。

范斯力挺川普對所有美國貿易夥伴一律加徵多達10%關稅的提案，儘管經濟學家幾乎一致認定，這種措施可能加重美國消費者的負擔。

三、從嚴落實反托辣斯法規

拜登政府高舉反托辣斯大旗，並且對企業合併嚴加把關。就這點而言，拜登政策竟罕見地在共和黨盟友范斯身上找到知音。

對於聯邦貿易委員會（FTC）主席Lina Khan反托辣斯矛頭對準大企業，范斯尤其大力支持，有別於共和黨議員一再批評她濫用FTC職權、對企業管太多。

范斯3月曾在彭博RemedyFest科技座談會上表示：「對我來說，基本問題是如何打造一個支持創新、支持競爭的市場，讓消費者能有正確的選擇，而不只是過度執著於市場訂價權，卻漠視其他真正重要的事。」

四、嚴格的邊境管制

范斯曾表明，嚴格的移民政策改革，是維護美國國家安全與勞動市場的關鍵--尤其對土生土長的美國勞工 而言。

拜登上任以來，美國就業市場快速成長，雇主每月增加成千上萬個人手。但范斯4月上福斯新聞台說，這些新增的工作都流向「無證移工」，美國勞工則賺錢餵飽全家都有困難，買房子更是難上加難。他表示，川普經濟施政的優先要務，將是提高美國勞工工資並改善工作條件。

去年，范斯提「準時離境」法案，要取締停留超過簽證期限。2022年競選參議員時，范斯矢言反對「民主黨給予非法移民特赦的一切企圖」。上周在聽證會上，范斯對聯準會（Fed）主席鮑爾說：「你見到勞工短缺。與其引進大量的新移民，何不試著提高工資，吸引一些在場邊的（美國）勞工加入勞動力？依我之見，那似乎更能準確對焦。」

許多企業領導人擔心，一旦大舉取締移工進入就業市場，恐怕牽連甚廣，特別會重創農業、營建業等深深倚賴移工的主要產業。這些產業自疫情過後至今仍苦於因應缺工問題。

五、力挺工會

共和黨強烈反對組織工會，范斯的立場似乎迥然不同。

2020年，范斯曾評論大幅縮減工會組織能力的工作權法，自稱「不是大粉絲」。他也表示，那些限制並不是造成美國製造業藍領工作流失的罪魁禍首。

去年10月，美國汽車工人聯合會（UAW）在大型車廠發動罷工時，范斯甚至到場表示支持，與典型共和黨議員的反應大異其趣。

范斯說：「2007至2008年，在汽車產業真正需要援助時，（汽車工人）接受減薪。現在呢，汽車產業業務興隆，獲利破紀錄。」