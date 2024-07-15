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紐奧良女導遊坐車裡疑被兩青少年射殺 掀移民政策論戰

移民殘殺2原民婦女還錄下過程 法官重判226年：人間惡夢

紐奧良女導遊坐車裡疑被兩青少年射殺 掀移民政策論戰

編譯潘勛／即時報導
紐奧良人氣女導遊克里絲蒂‧提博多在一場涉及無證移民的武裝搶劫槍戰中，不幸淪為犧牲者。(美聯社)
紐奧良人氣女導遊克里絲蒂‧提博多在一場涉及無證移民的武裝搶劫槍戰中，不幸淪為犧牲者。(美聯社)

路易斯安納州紐奧良(New Orleans)人氣女導遊克里絲蒂‧提博多(Kristie Thibodeaux)死於武裝搶劫槍戰中，兇嫌都是移民，其中一人是19歲宏都拉斯青年，而另一名15歲少年還有前科紀錄，腳踝還戴著失效的電子腳鐐，路易斯安納州共和黨人藉此大做文章，狠批拜登總統的移民政策。

美聯社報導，提博多被殺事件，正逢全美各城市都為未成年人輕易持槍搶劫、暴力犯罪而傷透腦筋。

6月30日早晨，提博多坐在自己停放於紐奧良法國區的車子裡，無端被射殺。警方表示，涉嫌殺害她的兇手犯下一連串搶劫案。「細遊紐奧良」(Crawl New Orleans)旅行社老闆凱恩(Brian Cain)表示，提博多是他手下任職最久的員工，為人活潑、關懷他人，深受同仁及遊客喜愛。

隨著共和黨全國代表大會召開，移民犯罪變成川普政治演說裡的素材。川普主張說，移民的流入讓美國犯罪率大增，話雖如此，統計數據顯示，暴力犯罪其實處於下降狀態。

保守派舉德州和喬治亞的其他殺人案為例，指責拜登政府邊界管制失敗。亞特蘭大22歲護理學生萊利(Laken Hope Riley)2月在校園裡跑步被攻擊殺害，兇嫌是一名委內瑞拉公民，移民官員證實他於2022年非法入境，且獲准留下。6月時，休士頓12歲女童喬瑟琳‧南格雷(Jocelyn Nungaray)遭姦殺，屍體在一小溪被尋獲，兩名非法進入美國的委內瑞拉人已遭到起訴。

聯邦調查局稱緝凶時並未針對移民，也沒有任何證據稱犯罪升高是由於移民所致，無論是在美墨邊界，還是在最多移民流入的城市如紐約。

研究指出，非法居留在美國的人，比起本地出生的人，更不可能犯下暴力、毒品或竊奪財產罪嫌。

紐奧良官員表示，提博多命案兇嫌之一的邦尼法齊奧(Joshua Aviala-Bonifacio)是宏都拉斯人；移民及海關執法局(ICE)官員表示，邦尼法齊奧是2019年5月，在德州伊德爾戈(Hidalgo)被邊界巡邏員發現，當時他年僅15歲。同年同月14日，ICE具結假釋他，後來他到紐奧良地區落腳，曾有被逮捕的紀錄。

移民 暴力犯罪 拜登

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