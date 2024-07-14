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拜登再發聲 籲國人團結 晚間橢圓辦公室全國演說

記者張文馨／密爾瓦基即時報導
拜登總統下午在白宮發表談話，並將於今晚8時在白宮橢圓辦公室演說。(歐新社)
拜登總統下午在白宮發表談話，並將於今晚8時在白宮橢圓辦公室演說。(歐新社)

拜登總統14日下午在白宮表示，在賓州槍擊案發生後，他和前總統川普通了簡短但很不錯的一次電話，他持續為川普與罹難者家人禱告；拜登今晚8時將在白宮橢圓辦公室發表談話，他呼籲國人團結，不要妄自揣測兇手的動機和背景，並承諾會公布獨立的檢討結果。

這是拜登和川普難得的通話，拜登13日晚間在槍擊案發生後數小時，和川普通上話，拜登說，這場通話簡短且很不錯，他與第一夫人吉兒（Jill Biden）持續為川普及其家人祈禱。

拜登表示，他要對罹難者家庭表達深切哀悼，受害者在槍擊案發生時為了保護家人而喪命；此外，他也祈禱盼傷者完全康復，並感謝特勤局和執法人員甘為國家冒生命危險。

拜登說，暗殺意圖與美國價值背道而馳，「這不美國，我們不能坐視。」他呼籲美國人要團結。

拜登表示，他已經指示聯邦調查局（FBI）和執法部門負責調查此事，他敦促國人不要妄自揣測槍手的行兇動機與背景，讓FBI專心調查。

此外，拜登要求相關部門確保川普享有高規格的維安保護，確保川普的安全；指示特勤局主管檢討15日要舉行的共和黨全代會維安措施；針對昨天的活動，他要求啟動一項獨立的國安檢討，了解到底發生什麼事，拜登承諾會公布檢討結果。

「最後，我今天晚上會在橢圓辦公室發表演說，我們要作為一個國家團結起來，表明我們是誰。」拜登說。

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