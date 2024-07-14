川普遇襲後 妻梅蘭妮亞首發聲：政治只是工具 不要失去愛

前第一夫人梅蘭妮亞‧川普。(美聯社)

前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)14日上午打破沉默，在其夫前總統川普(Donald Trump)遇襲後首度發聲。

梅蘭妮亞在X平台貼出「給美國同胞」的公開信，呼籲國民拿出勇氣與常識，重新團結為一體。

她說：「當我看到那顆暴力的子彈打中我的丈夫唐納時，我意識到我的生活，以及巴倫(註：川普與梅蘭妮亞的兒子)的生活，差一點就要墜入毀滅性的改變。我感激那些勇敢的特勤局探員和執法官員，他們冒著自己的生命危險保護了我的丈夫。」

她對受到牽連的無辜受害者及家庭表示哀悼。

梅蘭妮亞把槍手稱為「怪物」(monster)，她說：「「槍手不把我丈夫看成一個人──人性是他生命的核心──而只把他視為一個政治機器。但唐納是一個在最好和最壞的時候，都與我同行的慷慨且關心別人的男人。」

她說：「我們都是人類，互相幫助是我們的本能。美國政治只是一種可以提升我們社區的工具。我們不能因此失去了愛、同情、仁慈和同理心。」

「在這個時候，請讓我們超越左派和右派，超越紅色和藍色，我們都一樣來自於渴望為更好的生活而奮鬥的家庭，在塵世中的芸芸眾生，都與你我相同。」